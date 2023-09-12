波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）於本週一（11）批准了1項框架協議，將購買486套海馬斯（M142 HIMARS）高機動火砲火箭系統「的」發射器暨裝載模組套件（launcher-loader module kits）與發射車本體不同，海馬斯的發射器是可以快速從車上卸下來的，這樣的模組化設計理念可以讓海馬斯施行完射擊任務之後，立即卸下發射模組、吊掛更換事先填裝好的發射器，縮短射擊任務的間隔時間。

Greetings from HIMARS. The destruction of a russian ammunition depot in the village of Myronivske, Donetsk region. They stored 9M127 "Vikhr" guided missiles for Ka-50 and Ka-52 helicopters here.



🎥 @SOF_UKR pic.twitter.com/PP2MbyE3r4 — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 7, 2023

據《防務新聞網》（Defense News）11日報導，波蘭負責購買武器和軍事裝備的裝備機構（Armament Agency）表示，預計將於2025年開始交付。洛克希德馬丁（Lockheed Martin）生產的發射器是波蘭軍隊Homar-A計劃的一部分，波蘭國防工業也將參與供應產品和零部件。該計劃「揭示了技術轉讓，包括獲取海馬斯系統的火箭及其他技術，」該機構表示。這表明，波蘭希望本國的軍企能夠在波蘭本土生產海馬斯火箭。

BREAKING:



Moments ago, Poland signed a framework agreement to buy 486 HIMARS systems from the U.S.



The first deliveries to come in 2025.



The expected price is around USD 10 billion.



🇵🇱🇺🇸 pic.twitter.com/ph9SiS6Op3 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 11, 2023

這份框架協議已經簽署超過了7個多月，美國國務院支持波蘭購買價值約100億美元（約新台幣3204億元）的火箭彈和火箭發射器。

當中還包括45套M57陸軍戰術飛彈系統（ATACM），以及數百套導引式多管發射火箭和彈頭的衍生型。

自俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭後，波蘭加快並擴大了各種購置計劃，以加強其火箭砲和砲兵部隊。加上先前2019年2月簽署的協議，波蘭購買了約4.14億美元（約新台幣132億元）20套海馬斯系統。