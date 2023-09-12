蘋果秋季發表會將在台灣時間本周三（13日）凌晨1點登場。台灣的蘋果官方商城已經提前關閉，「備戰」意味濃厚。官方YouTube頻道直播更已湧入超過6萬名果粉，準備第一手掌握最新產品訊息。

目前台灣蘋果官網已經暫時關閉Apple Store的購買服務，網頁僅顯示「馬上回來 Apple Store正進行更新，請稍後再試。」的字樣，更讓果粉對即將登場的新品更加期待。網友在PTT發文表示，「期待A17」、「一年一度換手機的日子又到了…」、「錢錢準備好了」。

往年蘋果都會在重大發表會前，暫時停止販售產品，以利網站內容更新。依據過往經驗，蘋果會在iPhone發表會當周的周五開放iPhone全機型預購，依照此規則推算，蘋果預計將在台灣時間9月15日晚上8點開放預購。

持續推動供應鏈轉向的蘋果，據傳將於今年首次在全球新品銷售的第1天，在南亞與部分地區供應由印度組裝的iPhone 15系列新機，也就是說，部分果粉這次買到的iPhone新機可能是「Made in India」。過去由印度組裝的iPhone一向是舊款。