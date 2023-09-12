2024立委選舉，台北市第五選區(中正萬華)，知名主持人于美人以無黨籍參選，民進黨派出市議員吳沛憶，國民黨在初選風波後，最終提名市議員鍾小平出戰，三腳督局面底定。中時新聞網《街頭大聲公》12日也到萬華區青年公園附近進行街訪民調，鍾小平以11票獲勝，除支持國民黨外，民眾也稱讚鍾勤勞、敢講，但也有藍營選民不滿鍾小平三進三出國民黨；于美人雖也有看過她節目的支持者，但多數民眾都指出她沒有從政經驗。

中時新聞網《街頭大聲公》12日到萬華區青年公園附近，針對「中正萬華立委，你會支持誰？」進行街訪民調，共街訪26人，在吳沛憶、鍾小平、于美人三位候選人中，鍾小平以11票獲勝，吳沛憶以9票居次，于美人則拿到6票位居末位。

中時新聞網《街頭大聲公》12日到萬華區青年公園附近，進行中正萬華區立委選舉街訪民調。(中時新聞網街頭大聲公提供)

支持鍾小平的民眾說，「做事很勤勞，蠻好的，薑是老的辣」、「我是國民黨，民進黨做得太差」、「鍾小平敢講話，現在要會講話的人才有用」、「在地服務還不錯，吳沛憶、于美人都是在電視上看過」；不過也有民眾批評鍾小平，「應曉薇不是講嗎，三進三出(國民黨)，我也是國民黨的，不公平啊」。

支持于美人的民眾則說，「換人做做看」、「每天看她節目，覺得她很棒」、「喜歡她，其他兩個不喜歡」、「有到社區來辦活動，還不錯 」

支持吳沛憶的民眾說，「支持民進黨」、「她是台灣人，其他兩個我不要」、「對萬華還蠻關心」、「還蠻不錯，鍾小平能力不太足、于美人還好」、「吳沛憶很親切、服務很好，鍾小平也很熱心」、「在萬華區做得還不錯，鍾小平不行」。