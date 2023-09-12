B.T.O.D、梁舒涵年初推出合作單曲〈要不要約一下〉，並參與了直播天后李明珊（丟丟妹）的特別企劃《好膽你丟來》教她跳舞、幫助她成為一日唱跳歌手，日前再度一起於「樓頂揪樓下」進行直播。

梁舒涵當天挑戰演李明珊本人，在李明珊示範一次之後，她毫無包袱，快速入戲化身叫賣一姊，甚至連踩上桌的部分也完美複製，霸氣的表現嚇壞眾人，而子賢、淇揚也被「臨時加戲」挑戰模仿李明珊，兩人激動吼叫的模樣令眾人笑翻，直播觀眾更留言：「這是討債集團嗎？」

直播結束後，子賢坦言看著直播觀看數從幾千一直漲到一萬多，令他在旁邊standby的時候很緊張：「在如此多的人數前面直播，跳舞都有點腳抖了。」淇揚則認為這是一次很有趣的經驗，也提到下班後還吃了很多現煮的蝦子料理，非常感謝李明珊這次的邀請。

梁舒涵則透露，上周因為胃食道逆流以及扁桃腺化膿，導致整個喉嚨啞掉，但剛好讓她的聲音變得很有磁性，演起明珊叫賣更像，笑說：「應該沒有對不起我的戲迷們，也應該說是天時地利人和。」表示是非常好玩的一次直播，很開心讓更多人看到他們沒有偶包、接近全裸的真實模樣。