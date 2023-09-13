儘管國際貿易距離實際上去全球化還很遙遠，但世界貿易組織（WTO）今天警告，貿易「破碎化的最初跡象」正在浮現，並擔憂這個現象對經濟成長和發展造成影響。

法新社報導，自從俄烏戰爭爆發及中國對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採取相關封控措施，導致全球供應鏈受到嚴重打亂後，「去全球化」的概念便愈來愈受重視。

不過，在世貿組織發布的國際貿易年度報告中，經濟學家提出支持「再全球化」的說法，原因是已出現的「貿易破碎化最初跡象恐怕會使得（經濟）成長和發展減速」。

世貿組織首席經濟學家奧沙（Ralph Ossa）告訴法新社，過去長達數十年，全球貿易擴張速度都超越全球經濟成長，但這個趨勢「在2008到2009年的全球金融危機時可說是停止，且此後幾乎處於停滯不前狀態」。

奧沙表示，當全球化減速的階段過去，接下來的問題是「我們是否正朝向去全球化的階段前進」。世貿組織的報告顯示，地緣政治緊張正開始對世界各地貿易流動帶來衝擊。

奧沙說：「我們雖然距離去全球化還相當遙遠，但另一方面，我們開始見到…體系出現頭幾道裂縫。」他指出，貿易破碎化通常伴隨地緣政治分裂後出現，在俄羅斯全面侵略烏克蘭後尤其如此。

世貿組織的報告根據聯合國大會上的投票情況，劃分出2個地緣政治陣營，並計算兩者間貿易往來。報告中雖未指名任何國家，但近年來西方和俄羅斯及中國之間的緊張關係升溫。

根據報告，這兩個陣營之間貨物流量的成長速度，比陣營內部貿易流量增速慢了4%到6%。

世貿組織警告，世界貿易分裂成兩個明顯陣營，可能造成全球實質所得估計減少5%，其中一些開發中國家甚至面臨雙位數比例損失。（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1120912