被封為「最美星二代」的韓菲近來推出新歌MV〈社交廢物〉，邀來「人間水蜜桃」啦啦隊女神壯壯跨刀親自調教。〈社交廢物〉因歌名可愛加上輕快旋律而成粉絲票選最愛歌曲，韓菲把自己從小不愛也不擅社交的心聲寫進歌中，並哼成歌鼓勵自己走出自我風采。

她透露小時候因為個性內向，加上在學校不擅長交朋友、跟人說話，而常被誤會「難相處」，讓她決定寫歌為有同樣困擾的族群發聲，透過歌曲赤裸呈現心聲的她表示：「取名為『社交廢物』其實就是在說我自己，也希望藉歌勉勵自己要更加努力。」

韓菲小時候因為太自閉，「邊緣」程度竟被同學虧說「以為她不會說話」、「除了上課就是在睡覺」，還因為下課獨自一人躲在操場睡覺而逼哭媽媽余皓然，表示：「我記得我念小學時幾乎都不跟同學說話，學校下課時間都在睡覺，有一次回家媽媽問我下課都在幹嘛，我回說『在操場發呆睡覺』，結果媽媽聽完竟然在哭，以為我是不是受了什麼委屈，讓我哭笑不得。」