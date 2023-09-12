國際油價觸及今年新高價位，再度激起投資人對通膨居高不下、全球經濟放緩的疑慮，美股3大指數早盤承壓。即將在台灣時間13日凌晨1點舉行秋季發表會的蘋果，早盤股價震盪走跌逾1%。

截至台北時間12日晚間11點40分，道瓊工業指數上漲19.86點（或0.06%），暫報34683.58點；那斯達克指數下跌85.52點（或0.61%），暫報13832.37點；標普500指數下跌14.61點（或0.33%），暫報4472.85點；費城半導體指數下跌2.23點（或0.06%），暫報3567.00點。

5大科技巨頭同步走跌，谷歌母公司Alphabet跌0.71%，蘋果、亞馬遜、臉書母公司Meta與微軟均跌逾1%。半導體類股表現相對強勁，輝達早盤小漲0.42%，超微漲0.03%，台積電ADR漲1.51%，聯電ADR上漲2.10%。

主要產油國減產，全球供應緊繃前景刺激國際油價持續上漲。紐約西德州原油期貨價盤中大漲逾2%，每桶報89.22美元，觸及2022年11月以來最高水平。