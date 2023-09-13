桃園市庇護工場型態多元，有食品烘焙、零售、汽車美容、有機蔬菜、洗衣、印刷等服務，所推出的各項商品，消費者可以安心食用，歡迎民眾前往「桃園市身心障礙者庇護商品easy購」(網址: https://easygo.tycg.gov.tw)訂購，即日起也有多項中秋優惠活動提供民眾選擇。

為歡慶中秋，庇護工場推出多款禮盒任你選，如伊甸烘焙咖啡屋喜悅及福滿禮盒、愛不囉嗦長庚庇護商店星球歷險午茶禮盒、義美食品庇護工場桃園民生店旺糕中秋禮盒皆推出早鳥優惠；喜憨兒南門公園及市府庇護商店繁星映月及繽紛旅程月餅禮盒享有訂購優惠價；樂桃桃咖啡簡餐坊月餅禮盒單筆滿10,000元享95折；沁心小站庇護餐坊蛋黃酥禮盒訂購優惠價；路得啟智學園附設陪你走一段路生活坊桂圓鳳梨酥禮盒原價500元，10盒以上，享有每盒400元優惠；樂芽潤米庇護工場布列塔尼酥禮盒滿額優惠、訂越多折扣越多；綠綠發芽希望工坊炭烤點心禮盒購買50組以上享95折優惠；樸樹咖啡中壢一號便利複合店濾掛咖啡禮盒享有67折優惠；微光庇護工場蘆竹店現場滿額享9折優惠；美好庇護工場有機黑木耳露禮盒訂購享優惠價，眾多庇護商品優惠折扣，歡迎民眾及企業團體大量採購桃園庇護商品。

同時桃園市政府勞動局也舉辦「庇護一鹿購 好禮兔MUCH」庇護工場滿額抽獎活動，10月30日前，於桃園庇護工場消費滿300元就有機會抽中Gogoro viva電動機車、65吋4K電視、Apple iPad、dyson無線吸塵器等好禮，總計超過200個獎項，市價超過30萬元! 歡迎各位市民朋友踴躍消費，共同以實際行動來支持身心障礙者就業！

主辦單位：桃園市政府勞動局(本廣告由勞動部就業安定基金補助)。