時常感到精神不濟、頭暈目眩可別輕忽，有可能是心臟跳太慢惹的禍！心臟若跳動過慢，會造成血液難以提供充足氧氣到身體各器官，若缺氧的部位發生在大腦，將引起精神恍惚或短暫昏厥，可能進而導致摔倒受傷的嚴重後果。治療心跳過慢最常見的治療方式為裝置心臟節律器，目前不僅在節律器本身有能夠偵測『情緒波動』以調整心跳的智能速率節律器可選擇；在術式上若想降低心臟衰竭的風險，也已有最新的左束支起搏術式問世，建議患者可於術前充分與醫師討論，經醫師審慎評估後選擇合適的治療方式。

奇美醫院心血管內科主治醫師李威杰表示，正常成年人心跳每分鐘跳動約60至100下，若每分鐘心跳低於60下，就可能為心跳過慢。心跳過慢發生的原因包含：身體老化、心肌病變、心肌缺血或藥物副作用導致等，若醫師判斷心跳過慢的狀況需透過醫療治療介入時，則需積極治療。若病理性心跳過慢的問題不改善，恐增加心臟功能異常或是心臟內形成血栓的風險，最嚴重會引發心臟衰竭或中風或猝死。

李威杰醫師表示目前治療心跳過慢的方式，主要是裝置心臟節律器。當病患心跳發生異常，沒有跟著身體需求加快心跳次數，或是不規律跳動發生「漏拍」，心臟節律器就會發出電流刺激，促使心臟維持在適當心跳。目前臨床上有多款心臟節律器能選擇，其中智能速率心臟節律器，能夠偵測心肌電阻變化，讓心臟隨著情緒起伏，調整符合生理需求的心跳。讓患者在面臨驚嚇、害怕、緊張等情緒時，心跳也會隨之提升。

李威杰醫師補充，新型的心臟節律器有些具有遠距監控功能，可以長時間紀錄心律資訊，利用雲端技術上傳到醫院。醫療團隊能夠在遠端監控病人心臟狀況，一旦發現特別異常，會主動聯繫提醒盡快回診。偏鄉與離島就醫不便民眾，醫師也能憑藉遠端數據觀察病況，減少回診所的舟車勞頓。

李威杰醫師指出，過去傳統裝置心臟節律器是把導線置放在右心室，當心臟節律器偵測到心跳異常或過慢，刺激心臟加快跳動，右心室收縮會比左心室快，所以導致左右心臟收縮不同步。雖大部分病患都能承受這樣的狀況，但當心臟節律器使用率大於50%以上，原就具有心臟衰竭潛在風險的病人，就有可能在裝置心臟節律器2-3年後誘發心臟衰竭危害。

李威杰醫師表示，目前最新左束支起搏術式，會將導線放到靠近心臟生理傳導的左束支的位置，能將刺激訊號同時傳達到左右心室。當心臟節律器發出跳動刺激，左右心室能夠沒有時間差同時起跳，進行同步收縮，大幅降低心臟節律器帶來的可能心臟衰竭危險。國際醫學界已越來越重視相關議題，未來將是相當重要的心臟節律器裝置技術。

李威杰醫師提醒，接受心臟節律器手術前，一定要與醫師確認裝置的心臟節律器類型，了解未來是否能接受核磁共振檢查。傳統心臟節律器會因核磁共振檢查產生的磁力太大，導致節律器損壞或傷害心臟。所幸目前較新型的心臟節律器，已經克服相關難題，患者可以安心接受檢查。建議患者裝置心臟節律器前務必與醫師充分討論，確認最適合自己的心臟節律器，術後也要規律回診檢查，以保心臟健康。