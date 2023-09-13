詐騙手法太猖狂，一個冷不防就中招。為了守護荷包和帳戶安全，中華郵政依據行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5版」推動重點，透過打擊詐欺策略，替受害或潛在受害風險的民眾，設下層層安全網。

近年來，電信等詐欺案件犯罪型態與技術不斷演化，詐騙集團善於掌握民眾心理，四處散播懼怕的種子，或是挖掘人心深層的金錢慾望，為求快速牟取暴利。即使民眾小心謹慎，仍有百密一疏之際，而光是簡訊、來電、email、網頁等，就有變化多端的詐騙新招，甚至搭上一波波時事潮流、po出擬真度極高的FB貼文，讓民眾卸下戒心、信以為真。

面對如此猖狂的詐騙手法，中華郵政防詐招術也不容小覷。當民眾在郵局櫃檯辦理業務時，達一定以上作業金額，系統將自動跳出顯示關懷提問視窗，提醒郵局作業人員即時關懷客戶，降低民眾遭詐騙風險。

根據截至112年8月份的郵局防詐數據顯示，全台郵局臨櫃防詐騙總計1,067件，金額累計達新台幣4億2,209萬餘元(其中含有未通報警政署之件數)，顯示關懷提問成為不可或缺的防詐手段。

在自動化服務的防詐作業方面，中華郵政提醒民眾，應留意VISA金融卡的卡片資訊及於線上網路刷卡交易時的一次性密碼驗證簡訊，千萬不能透露密碼讓別人知道，須慎防詐騙。

除此之外，中華郵政也很貼心地在轉帳流程裡，強化對付各式詐騙態樣。例如，民眾在網路郵局/行動郵局APP等轉帳交易流程中，以紅色文字提示「民眾須小心提防詐騙，勿依循他人指示操作」、客戶如於24小時內重複轉帳至相同帳戶或輸入特定資訊，系統將在流程中新增提示告警訊息，進一步提高客戶的警惕性。在ATM轉帳及行動支付消費扣款交易達到一定金額時，中華郵政並以電子郵件或簡訊方式即時通知客戶帳務異動，讓客戶第一時間得知交易情況，從而能夠更好地管理資金風險。為防範風險，特別增加調降每次設定電子支付帳戶連結郵政儲金帳戶24小時內交易限額之管控機制，確保資金安全。

此外，中華郵政未來在中華郵政全球資訊網將建置防詐專區，張貼防詐宣導圖文，民眾可上網認識詐騙各式樣態，提高警覺。郵局亦前往全台各地舉辦社區/校園金融知識講座，向民眾宣導防詐知識；更與內政部警政署165全民防騙網合作，分享相關詐騙訊息，提升民眾資安意識。

打擊詐騙犯罪，並非觸不可及，只要具備防詐小知識，你我也可以在詐騙當道的時代中，成為防詐勝利軍。