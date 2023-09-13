在FB上總有許多人稱讚我，偶而在街上也有人談論我，投資人、記者碰到基金的問題都常想到來問我，大家似乎覺得我的成就不差，其實沒有你想得那麼優秀，我就是『平凡』而已，人生平凡、投資也很平凡。

我出生在一個極平凡的家庭，父母都只有小學畢業，媽媽為了生一個兒子，卻連生了9個女兒，我排行老六，想也知道我們家是貧窮的，小時候做過很多家庭代工(如黏火柴盒、撥龍眼乾、縫手套......)，不為什麼，只是家裡需要我們賺錢，成長的過程沒大魚大肉、沒有新衣服、....沒有的東西太多了，唯一我們比別人富裕的就是我們可以念書，姐妹們也很爭氣，個個上了大學，媽媽告訴我們，將來結婚的嫁妝就是『畢業證書』。

我是這個家庭的一份子，有幸高中考上嘉義女中(當時成績優秀的人都上北部去考北一女、台中女中、或南下考台南女中)，大學、研究所念的不是了不起的台、清、政大，而是私立淡江大學(當時號稱學店)，也不是人人稱羨喝過洋墨水的，所以出社會也是從小小職位做起，一路走來戰戰兢兢，在職場上無法與別人比學歷(歷來長官總看不起我們這種私立學校後段班的)，就自己與自己比努力，有幸在基金業工作，才有此因緣認識基金、了解基金、投資基金、到今天為大家講解基金。

回想我的投資也很平凡，就是基金、就是定時定額，投資歲月從1994年開始至今已邁入第30年，30年的歲月中，我歷經了不平凡的風暴：1997亞洲金融風暴、2000年網路泡沫化、2008金融海嘯、2010歐債危機、2015陸股暴跌、2020年的新型冠狀病毒、2022年FED暴力升息，一個平凡的投資方法，如何在各種風暴中成就不平凡的結果？因為在我2005年開始大力推廣定時定額時，我就有了以下二個體認：

1.所有的理論說都是對的(低點可以買進更多的單位數，只要堅持到最後報酬率很驚人)

2.但，投資永遠是實務問題

人們明明知道低點可以買進更多的單位數，但就是會停扣，原因當然是人性的恐懼造成的，如何消滅此恐懼，才是讓這個投資方法能開花結果的重點，因而我陸續提出了：

1.停利不停扣

2.不在乎過程，只在乎結果

3.漲也開心、跌要更開心

4.傻傻地買、聰明的賣、穩穩地賺

5.紀律投資勝過追逐市場趨勢

而其中「停利不停扣」更成為我認定的定時定額最高指導原則，停利的目的只是為了讓人可以走更長的路，每一波下殺前股市幾乎都是漲的，如果你有紀律執行停利，那麼之後的大跌對你而言，風險、心情、恐懼都比別人小很多，肯定可以不停扣，甚或有錢可以加碼，那就真正做到「漲也開心、跌要更開心」了。

會停扣固然是人性的恐懼造成，但不外乎就是該基金不是「負很多」、不然就是「負很久」，因而我再次提出，選擇扣款的基金從最高點扣起時，其扣款的過程必須是自己可以接受的，簡單的說：就是扣款的過程負的長度(時間)，及負的深度必須自己可以接受，只要能接受就可以不恐懼，不恐懼就不會停扣，當然就能做到「低點可以買進更多的單位數，只要堅持到最後報酬率很驚人」。

大家不妨想想，最近的一次大回檔(2022年)，你的定時定額是否是因上述因素而失敗了，若都是因為如此，只要你重新接受新的體會，未來你的投資就都是賺錢的。因為投資市場跟四季一樣，冬天過了，春天一定會到，暴跌之後就是期待另一波上漲的契機，如你能充分體認，記住【再次遇到下一次修正時，一定要留在場上】，否則將難享受春天帶了的纍纍果實。

最後再度提醒投資人：

定時定額沒有暴利，只有合理穩定的報酬

你的投資路上是想當贏家？還是專家？

只要堅守定時定額的投資原則，此方法會讓你當一輩子贏家！

(文：基金教母/蕭碧燕撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。