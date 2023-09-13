大陸積極發展電動車產業，對鋰的需求相當迫切，根據科技新聞網站「Futurism」報導，美國一長約45公里、寬約35公里的火山口發現鋰礦床，鋰儲量粗估高達2千至4千萬噸，可能是全球最大，恐改變全球經濟和地緣政治秩序。

報導指出，根據發表在「科學進展」（Science Advances）期刊上的最新研究，科學家在美國內華達州和俄勒岡州交界的麥克德米特（McDermitt）火山口發現鋰礦床，預估鋰儲量可能有2千萬至4千萬噸，比玻利維亞鹽灘的2300萬噸儲量還大。

報導提到，目前全球的鋰儲量大約是8800萬噸，但實際可開採量只有約2200萬噸，而麥克德米特火山口的鋰礦床，可讓全球的鋰產量增加1倍。

比利時魯汶大學地質學家博斯特（Anouk Borst）表示，如果上述這個粗略估計為真，如果順利開採，可能在價格、供應安全及地緣政治等方面，徹底改變全球的「鋰動態」。