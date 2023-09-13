蘋果秋季發表會直播

蘋果秋季發表會即將登場，全新iPhone 15系列新機備受矚目，外傳由於蘋果Pro系列以上新機採用全新A17處理器，價格將全面上漲，頂規甚至有望再次刷新紀錄。

外傳iPhone 15系列機種，將有6.1吋螢幕的iPhone 15、6.7吋螢幕的iPhone 15 Plus，以及高級機款6.1吋 iPhone 15 Pro、6.7吋螢幕的iPhone 15Pro Max共四款機型。

至於這次有什麼顏色呢？市場預測，iPhone 15與iPhone 15 Plus將以淡色系為主，除了基本款黑色之外，粉藍、粉紅、粉綠色及粉黃都將上陣；iPhone 15 Pro及Pro Max系列的顏色則沉穩不少，外傳有太空黑、藍色、銀色及Titan Gray鈦金灰。

由於iPhone 15高階機種採用全新處理器，加上原料、零件價格難降，iPhone 15全面漲價，iPhone 15及Plus預料將漲至少50美元，從850美元（約新台幣27,198元）起跳，Plus從950美元（約新台幣30,398元）起跳。

iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max則預計上漲至少100美元，甚至傳出最高可能漲200美元，iPhone 15 Pro從1199美元（約新台幣38,366元）起跳，iPhone 15 Pro Max可能從1299美元（約新台幣41,633元）開始往上加，最貴1TB規格來到1699美元（約新台幣54,453元），詳細價格仍受到匯率影響，由台灣蘋果公開為主。