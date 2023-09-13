烏克蘭最大鋼鐵製造商Metinvest驕傲表示，俄羅斯成功發射數百發飛彈、彈藥、無人機，摧毀他們在戰場上部署的複製品誘餌，這些仿造美製M777榴砲等的複製品，成本不到1000美元（約新台幣3.2萬元），相較之下，真正的俄軍無人機、彈藥相當昂貴，烏軍等於用「便宜貨」讓俄羅斯浪費子彈。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，CNN團隊走訪Metinvest位在烏克蘭中部的小機庫，這裡是Metinvest生產烏軍武器複製品的工廠，舉凡烏軍所用、蘇聯製的「D-20榴彈砲」、美製M777榴砲、迫擊砲管、防空雷達等，只要烏軍已在戰場上部署及使用，Metinvest可能都已經生產了複製品，或正在複製中。
公司匿名發言人表示，他們的目標有2個，一是拯救烏克蘭人，二是誘騙俄軍浪費非常昂貴的自殺式無人機、飛彈、砲彈。
不過要成功引誘俄軍出擊，生產複製品時還是有些小技巧，簡而言之，從空中來看，這些複製品要看起來「值得攻擊」，但是製造成本又不能太高。這代表在選擇材料時要取得平衡，除了使用廉價的合板（plywood）外，也要混用足夠的金屬，因為合板無法放出正確的熱訊號，以欺騙俄軍追蹤熱源的雷達及無人機，混入金屬就足以誘導敵軍。
Metinvest發言人說：「戰爭很貴，我們要俄羅斯人掏錢用無人機及飛彈摧毀我們的誘餌，畢竟所有無人機及飛彈都很昂貴，我們的模型便宜太多了。」
例如美製M777榴砲，真品要價數百萬美元，Metinvest的複製品只要不到1000美元，而且還是用老舊汙水管做的。
發言人說，至今已有數百件複製品被部署到戰場上後，馬上就被俄軍鎖定。
有趣的是，戰爭爆發初期，Metinvest的複製品還很粗糙，但隨著西方軍援，烏軍使用的武器愈來愈精密，Metinvest的複製品也必須跟進。
發言人說，判斷這些誘餌是否成功的關鍵，在於它們在戰場上存活多久，如果部署很久仍未被摧毀，那設計師就得重新設計了，「我們不計算製造了多少誘餌，只算被摧毀了多少件…誘餌愈早被摧毀，對我們愈好」。
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