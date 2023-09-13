烏克蘭最大鋼鐵製造商Metinvest幫忙烏軍製造武器複製品，以誘騙俄軍浪費昂貴無人機、飛彈瞄準這些廉價複製品。

烏克蘭最大鋼鐵製造商Metinvest驕傲表示，俄羅斯成功發射數百發飛彈、彈藥、無人機，摧毀他們在戰場上部署的複製品誘餌，這些仿造美製M777榴砲等的複製品，成本不到1000美元（約新台幣3.2萬元），相較之下，真正的俄軍無人機、彈藥相當昂貴，烏軍等於用「便宜貨」讓俄羅斯浪費子彈。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，CNN團隊走訪Metinvest位在烏克蘭中部的小機庫，這裡是Metinvest生產烏軍武器複製品的工廠，舉凡烏軍所用、蘇聯製的「D-20榴彈砲」、美製M777榴砲、迫擊砲管、防空雷達等，只要烏軍已在戰場上部署及使用，Metinvest可能都已經生產了複製品，或正在複製中。

公司匿名發言人表示，他們的目標有2個，一是拯救烏克蘭人，二是誘騙俄軍浪費非常昂貴的自殺式無人機、飛彈、砲彈。

Plus vrai que nature, mais sans le prix : les armes factices que l'Ukraine veut que la Russie détruise. Sujet de @MelissaBellCNN https://t.co/HaUTHxfsaP pic.twitter.com/taWQBMNpRP — CNN France PR (@CNNFrancePR) September 11, 2023

不過要成功引誘俄軍出擊，生產複製品時還是有些小技巧，簡而言之，從空中來看，這些複製品要看起來「值得攻擊」，但是製造成本又不能太高。這代表在選擇材料時要取得平衡，除了使用廉價的合板（plywood）外，也要混用足夠的金屬，因為合板無法放出正確的熱訊號，以欺騙俄軍追蹤熱源的雷達及無人機，混入金屬就足以誘導敵軍。

Since the start #ukraine has lacked the weapons it needed, so it’s often made up with ingenuity what it lacked in equipment, both on the frontlines and further back. Our latest report from the south of the country #russia #ukrainewar https://t.co/l6EK7JgHVY — Melissa Bell (@MelissaBellCNN) September 11, 2023

Metinvest發言人說：「戰爭很貴，我們要俄羅斯人掏錢用無人機及飛彈摧毀我們的誘餌，畢竟所有無人機及飛彈都很昂貴，我們的模型便宜太多了。」

例如美製M777榴砲，真品要價數百萬美元，Metinvest的複製品只要不到1000美元，而且還是用老舊汙水管做的。

圖為烏軍使用的美製M777榴砲。（資料照／美聯社）

發言人說，至今已有數百件複製品被部署到戰場上後，馬上就被俄軍鎖定。

有趣的是，戰爭爆發初期，Metinvest的複製品還很粗糙，但隨著西方軍援，烏軍使用的武器愈來愈精密，Metinvest的複製品也必須跟進。

發言人說，判斷這些誘餌是否成功的關鍵，在於它們在戰場上存活多久，如果部署很久仍未被摧毀，那設計師就得重新設計了，「我們不計算製造了多少誘餌，只算被摧毀了多少件…誘餌愈早被摧毀，對我們愈好」。