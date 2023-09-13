美國通膨削減法案（Inflation Reduction Act，IRA）要求提高本土電池供應鏈，不得採用中國製造電池零組件，目的是降低對中國依賴。外媒報導，中國電池大廠包括國軒高科仍順利「繞道」在美設廠，業內人士分析，電動車電池的礦產和加工都集中在中國，拜登政府全面封殺不可行，推測已從「完全排除」中國轉向「部分允許」。

BusinessKorea報導，中國電池製造商國軒高科砸20億美元（約台幣640億元），在美國伊利諾州興建一座鋰電池工廠，預計在2024年投產，產能達10 GWh鋰電池組、40 GWh鋰電池芯。

伊利諾州政府祭出租稅優惠，在未來30年向國軒高科提供5.36億美元激勵措施，並提供2.13億美元（約台幣68億元）減稅優惠。

國軒高科總部位於中國合肥，但赴瑞士掛牌上市。 2020年，德國福斯集團收購國軒高科26%股權，成為最大股東，在經營戰略上，國軒高科避開被認定為中資，排除IRA監管。

除了國軒高科，中國電動車電池製造商億緯鋰能日前宣布與美國戴姆勒合作，投資26.4億美元興建一座21GWh磷酸鐵鋰（LFP）電池工廠，億緯鋰能出資1.5億美元，取得10%股權。這也被市場視為繞過IRA的策略。

今年2月，福特宣布斥資35億美元，攜手中國寧德時代在密歇根州興建電池廠。由福特子公司擁有全部股權，只向寧德時代付費購買技術授權，來規避美國法規。

報導指出，市場人士表示，中國在磷酸鋰鐵（LFP）電池市場主導地位持續攀升，把中國完全排除在電動車市場之外，是不切實際的。2020年，中國LFP電池市占率僅個位數，但2021年飆升至17%，2022年擴大至27%。

業內人士分析，電動車電池的礦產開採和加工都集中在中國，美國政府想全面封殺中國電動車電池，挑戰相當大；外界揣測，美方電動車政策已從「完全排除」中國轉向「部分允許」。