資深女歌手葉蒨文以〈瀟灑走一回〉紅遍兩岸三地，到香港發展後除了推出許多膾炙人口的歌曲，也參與不少經典影視作品演出，與林子祥（阿Lam）長期合作擦出愛的火花，結婚多年是演藝圈模範夫妻。近日有路人巧遇葉蒨文，在網上曬出合照，61歲葉蒨文不只優雅老去，真實身材太有料再度引起討論。

日前有網友在社群平台分享自己巧遇葉蒨文，還PO出與葉蒨文、林子祥的合照，透露對方相當親切，就算打扮簡約樸素也沒有拒絕合影；畫面中葉蒨文與林子祥都頂著白髮，兩人坐著面對鏡頭露出和藹的笑容，葉蒨文一臉相當有朝氣，整個人狀態保養得極好。

粉絲巧遇葉蒨文、林子祥曬出同框照，沒想到葉蒨文身材太有料引起討論。（圖／摘自小紅書）

沒想到不少網友目光被葉蒨文好身材吸引，她身穿白色合身上衣，意外讓傲人上圍現形，隱約看見內衣輪廓，大家直接放錯重點，忍不住誇讚，「女神優雅老去，但莎莉（葉蒨文英文名字）身材好到很難不注意」、「老了身材沒走樣啊，根本不像61歲」、「只能說羨慕林子祥了」、「她在《大丈夫日記》的時候好美」。

其實早在葉蒨文滿60歲生日時，就曾透露接下來的日子裡，「我將享受優雅地變老，有意識地努力在每天做到自己的最好，也成為最好的自己，珍惜和照顧匆匆而過的每日，好似它們是稀有又美麗的珠寶；而其實，生命和地球也的確如此」。