2024總統大選競爭激烈，民眾黨最新內參民調顯示，4腳督態勢下，民進黨賴清德仍未回到三成以上，以29.2%位居第一，民眾黨柯文哲21.4%居次，國民黨侯友宜、郭台銘則以13.8%、12.7%落後；而三腳督態勢下，賴33.7%、柯27.1%，而侯友宜18.6%。對此，前立委郭正亮12日就表示，「我看到民眾黨的內參民調，他們就認為柯文哲還是領先的，所以這個就很麻煩，你一定要民調區域一致」，引發討論。

郭正亮12日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「民眾黨事實上我知道他們內部，有一群是非常強烈主張柯文哲要單獨選到底，而且我聽說代表性的人就是黃珊珊，我覺得就是要看侯跟柯的落差有多大」，郭正亮也坦言，「我今天也看到民眾黨的內參民調，他們就認為柯文哲還是領先的，所以這個就很麻煩，你一定要民調區域一致，比如說賴清德就是領先，這當然沒懸念」。

郭正亮直言，「現在就是柯跟侯有上有下，但他們也承認侯友宜在往上，但他們覺得柯文哲並沒有下得那麼快，所以我是覺得侯友宜去美國這一趟真的是蠻重要的」，郭正亮最後更說，「據我了解《彭博社》並不是只看兩大黨，他已經對柯文哲做過訪問了，我相信他可能也對侯友宜有做訪問，只是他還沒有講」。