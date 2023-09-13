國民黨總統參選人侯友宜日前提出「老人健保．廢巴氏量表」、「提高基本工資」、「低薪抵稅、富人稅」等政見。對此，前立委沈富雄12日就表示，「侯友宜跟柯文哲這兩人民調起伏的差別，是繼續黃金交叉，還是又回到死亡交叉？我覺得一旦是交叉的話，沒有其他的事情，侯友宜民調支持度會慢慢會上去」，引發討論。

沈富雄12日在政論節目《少康上線啦》中表示，「侯友宜跟柯文哲這兩人民調起伏的差別，是繼續黃金交叉，還是又回到死亡交叉？這個東西會讓最後合不合、怎麼合，變成水到渠成，而不能用公式來看」，至於侯友宜未來的民調會不會往上走？沈富雄斷言，「我覺得一旦是交叉的話，沒有其他的事情，侯友宜會慢慢會上去」。

沈富雄最後更說，「而國民黨內牛鬼蛇神最近的歸隊，是朱立倫的功勞，朱立倫用同舟2.0的精神，加上這些人看大勢，這些人要得到的東西，要得到的已經要到了，要不到的大概就沒機會了」。