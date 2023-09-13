台灣糖尿病患者眾多，根據2017至2020年間調查，18歲以上約有218萬人罹患糖尿病，平均每100人就有11人，比例不低，卻因為患病初期沒有明顯的症狀，發現時往往血糖已經失控。英國一位臨床藥劑師提醒5種糖尿病徵兆，其一是患者口腔出現「水果怪味」，應立即就醫。

根據英國紀事報（Chronicle Live）網站報導，英國線上醫藥服務機構「Medicine Direct」臨床藥劑師阿卜杜（Hussain Abdeh）表示，糖尿病患者因為體內胰島素不足，無法有效分解葡萄糖，這時肝臟會分解脂肪作為替代能量來源，過程中會產生一種副產物，就是酮體（ketone）。

因此，當血液中酮體過多，導致嘴巴出現水果味的口臭時，就可以視為罹患糖尿病的指標之一。嚴重者甚至可能引發酮酸中毒、昏迷而死亡。

另外3種為人熟知的罹病徵兆則是：吃多、尿多、喝多。阿卜杜指出，許多糖尿病患者會感到口乾舌燥，這是因為腎臟排出大量水份，尿量也隨之增加。另外病患因為胰島素作用不良，導致葡萄糖無法有效轉換成能量，因此容易覺得餓，需要大量進食。

最後一項糖尿病患者常見的症狀則是易怒。阿卜杜指出，「當你毫無來由地感到煩躁、具攻擊性或困惑，可能是因為血糖過低。」「如果你的血糖過高，則可能會感到緊張或疲憊。血糖的波動會對你的情緒造成影響。」

醫師提醒民眾，無論出現上述哪一種徵兆，都應該儘速找醫生診斷，並進行血糖控制，就能享有與一般人相同的正常生活。