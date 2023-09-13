進口雞蛋洗選上架的標示日期近日引發爭議，巴西雞蛋最晚是5月30日裝船，卻被踢爆前幾天還有巴西雞蛋在架上賣。台農蛋品12日發出聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。而近日就有一份最新的民調指出，對於巴西蛋過期4個月還在賣，今全面下架誰責任最大？有79％的網友認為是「農業部長陳吉仲」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》12日對於「巴西蛋過期4個月還在賣，今全面下架，你認為誰責任最大？」進行網路民調，截至12日晚間23時止，已有3.5萬人參與投票，有79％的網友認為是「農業部長陳吉仲」、有2％的網友認為是「行政院長陳建仁」、有13％的網友認為是「總統蔡英文」、有3％的網友認為是「進口蛋高超思」，另有4％的網友認為是「認了『誤標日期』的台農蛋品」。

而參與該份民調投票的網友都紛紛表示，「政策爭議那麼多，還能一路高升，看來深受聖恩」、「陳吉仲把進口蛋當蘋果賣？蛋殼還可以上蠟！保鮮四個月以上繼續食用！以為是巴西進口的健達奇趣蛋嗎？超思都不敢如此牽強回話，不愧是小英男孩，就是牛逼」、「有夠糟糕的政府」、「這是整個政府的失能」、「人不要臉，就無敵了，最好的詮釋」。