華為手機突破美國禁令，眾多新功能驚豔問世，引發全球轟動。前駐紐西蘭代表介文汲12日在《新聞大白話》節目指出，自己在上海見證華為AITO問界汽車，價格約在台幣100萬上下，油電混合車一次可以跑1300公里，性能是一般油電車的2倍！座位還可一鍵自動躺平，四個座位都有按摩椅功能。人不在車內時，用鴻蒙系統遠端就能操控，除了找車還可預先打開冷氣。台灣同樣有自動駕駛功能的車價格都奇高，CP值讓人吃驚。

介文汲提到，自己今年7月去四川，回程在上海待了一兩天，在最繁華的步行街南京路閒逛，就看到一間華為的旗艦店，本來沒想進去，但看到裡面放了輛汽車，想說難道這就是華為汽車嗎？進去看果然是，它叫AITO問界，拼寫跟auto自動很像，取這個名字就很有意思。

介文汲指出，它有很多款，有越野型的、休旅的SUV，「我問了價錢，嚇我一跳！」價格約在台幣100萬上下，有全電的，也有所謂油電混合車，油、電都加滿的話，一次可以跑1300公里，那是一般油電車的2倍！性能非常好。

「我對它印象最深刻的，是它的自動化！」介文汲強調，如果還沒有接觸自駕車的去接觸，會發現它完全是新的系統。自己坐上第二排的位置，展示員只按了一個鍵，當場人就躺平！「我不需要去調整個半天！」它一個自動鈕就把你定到那個位。

「然後我說，這位子後面怎麼有人在按我、推我啊？他說這是按摩椅，四個椅子全部能按摩！」介文汲表示，這是一種智能操控系統，你可以人不在車子的時候，透過手機、鴻蒙系統，在遠端就可以把車子先控制好。第一個你不會找不到車，第二個，你可能快要上車之前，說外面太陽曬半天，讓它冷氣先開，它就給你開了等你來！還有自動駕駛，台灣現在有些車有自動駕駛功能，價格都奇高！

介文汲直言，你要花100萬台幣左右買這麼高性能的車？「真的是，讓我非常地吃驚！」