華為手機突破美國禁令，眾多新功能驚豔問世，引發全球轟動，華為AITO問界智能汽車也隨之提高能見度，造成熱議。前立委蔡正元12日在《新聞大白話》節目指出，華為創辦人任正非自承跟美國學習很多企業管理，卻沒有去美國上市股票，所以讓美國不放心、覺得不能控制，因此打壓華為。華為在手機之後的新產品就是智能電動車，汽車市場規模比手機還大，若成功將是不得了的突破，華為在通訊上的優勢將更顯著。

「美國會不會用更大的棒來打壓華為？這個是可以期待的！」蔡正元直言，後面應該還有更慘烈的動作，華為要做準備。

蔡正元提到，但是任正非講的也沒有錯，他內部管理很多制度都學習美國，那種大公司管理的模式，沒有這種模式管不動！可是又發覺一件事，任正非沒有學習美國，沒有把他的股票拿到美國去上市，讓美國各種基金、財力，例如華爾街，可以控制這個任正非的公司。

「像台積電，大股東，美國人！像阿里巴巴，大股東，美國人！」蔡正元指出，美國可以控制的，美國才放心；美國不能控制的，美國就不放心！任正非這一點沒有學到美國，所以相對地他就成為美國打壓的對象，也成為中國人民族情感的一種寄託跟象徵！

蔡正元強調，才會讓拜登、雷蒙多變成好像在幫華為推銷，但是華為接下來可能會遭到美國更大的打擊。在手機之後的新產品，就是智能的電動汽車，華為如果成功的話，將是第一個手機公司在汽車工業上最大的突破。蘋果、三星搞過，都沒看到成果，如果華為成功，那就是不得了的突破，因為汽車市場規模比手機還大，這一點大家可能沒有特別注意到。

蔡正元表示，而汽車又跟系統有關係，有很多智慧型汽車會有問題，就是因為它內部機件的通訊，沒有辦法到達智慧的程度。前陣子大陸有款車子在測試，人下車了以後，自己會去找停車位，「而且它保證不會發生車禍，厲害就在這裡！」