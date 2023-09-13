北市一名陳姓男子與3名友人到酒店消費，看到坐檯酒店妹盈盈（化名）進廁所，立刻尾隨進入將門反鎖，強行脫掉盈盈衣物，不顧言語拒絕及肢體抵抗，還用手摀住她嘴，強行抱至洗手檯、地上、馬桶上等變換4次姿勢，強制性交得逞。盈盈不甘受辱報警提告，檢方依法起訴。

法院審理，陳男辯稱：盈盈在包廂超過男女界線，要解我牛仔褲鈕釦，我說「如果妳再這樣，我就不好意思了」，後來把手搭在我手上說她要去上廁所，我們是拉著手一起進去，並不是尾隨，發生性行為是取得同意，若有摀住她嘴，應會有瘀傷或指甲刮傷，

陳男指控，盈盈提告目的就是要錢，原本透過經紀人說要6萬6000元就不提告，我答應，但經紀人又說要2、30萬元。

盈盈則向法官表示，我工作是跟客人聊天、喝酒、玩遊戲、唱歌，並沒有從事性交易（做Ｓ）。當天我主要負責的是陳男，我沒有和他摸來摸去。我進廁所時他尾隨進來，我試圖推他出去、想關上門，但還是被他推進廁所並反鎖。

被性侵之後，陳男先走出廁所，我穿好衣服衝到包廂拿手機，再回到廁所把門反鎖打電話求救，酒店保母來到包廂，在廁所門外敲門說她到了，我才開門走出來，由保母和1個男行政攙扶我走出包廂。

法官檢視驗傷單，盈盈右胸有瘀青，而案發當日穿著2件內褲，採集的精子、皮屑以及盈盈下體的檢體，均與陳男相符。

法官審酌，陳男否性犯行之犯後態度，其為滿足一己私慾，對盈盈強制性交，未尊重性自主權，導致身心受創， 依犯強制性交罪，處有期徒刑3年8月。可上訴。

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