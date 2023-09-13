華為手機突破美國禁令，眾多新功能問世引發全球轟動，更恐衝擊蘋果新手機iPhone15銷量。前立委郭正亮12日在《盧秀芳辣晚報》節目直言，本來有人預估蘋果在中國大陸可賣8000多萬支，現在還有公家機關禁用等變數，少1000萬支是合理的預期，有些避險基金已經開始在放空了。

「我認為啦，中國大陸大概就認，（蘋果）大概會少1000萬支，這個是合理的預期啦！」郭正亮表示，因為華為剛出來，興奮的人一大堆，而且已經決定Mate60要做到1500萬支，所以你蘋果少個1000萬支是合理的。本來有人預估是8000多萬支，現在就會少個1000萬。

「已經有人在估了啦，而且已經有些避險基金，開始在放空了！」郭正亮強調，因為覺得蘋果未來可能還有蠻多變數的，比如說大陸哪個單位又不用了之類的。

郭正亮直言，海力士坦白說，也沒什麼好講的，「海力士在中國大陸有多大的廠啊！他無錫那個廠有多大你知道嗎？」還有大連，都是在做那個NAND Flash快閃記憶體的。「所以他說『出口管制』，我又沒有出口！我又不是從韓國賣過去的！（前立委蔡正元：他翻個牆就賣掉了！）」三星跟海力士在中國大陸布局有多大！大家都知道，三星在西安，海力士在無錫，「這個大家都知道啊！」

郭正亮指出，坦白講記憶晶片的難度沒那麼高，所以美國也不會那麼死心眼要來搞你。「大家主要是對那個CPU有意見，所以還是中芯國際！」

根據韓媒《BusinessKorea》12日報導，KIEP韓國國際經濟政策研究所11日公布的《全球半導體供應鏈重整研究》顯示，南韓廠商恐怕會面臨最嚴重的衝擊。美國商務部2022年10月禁止先進晶片設備出口至中國，但給予三星、SK海力士及台積電一年的緩衝期，期限能否展延即將在10月份做出決定。KIEP憂心指出「美國即便核准執照，依舊可能隨時加碼制裁中國，在當地營運的南韓企業將面臨更多不確定因素」。