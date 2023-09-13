美食外送發達，不少人習慣直接電話點餐。但就有一名麥當勞店員抱怨，每次碰到下雨天，店內報廢的餐點就會超過萬元，全因「581」外送員一直棄單，但不少外送員曝光原因大反擊，嗆「先問你們自己吧」。

麥當勞店員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出一張照片，只見途中貨架上滿滿的餐點沒人領，他表示自己在台南的麥當勞工作，每次只要碰到下雨天，就要報廢超過萬元餐點，抱怨uber一直進單卻沒人領，導致出餐後2小時，餐點就全報廢，「成本誰負責」，他指出，熊貓的都會乖乖來領餐。

不少外送員看到後紛紛反擊，直言麥當勞飲料杯蓋是問題所在：「問你們自己啊，用那種鳥杯蓋，一碰就開，然後客人都是罵我們」、「沒錯，我們遇到麥當勞就棄單，老鳥都知道雨天遇到麥當勞能閃則閃」、「可以學學全家用扣住的杯蓋嗎，貼那貼紙有屁用」、「誰不知道麥當勞有名的拖餐，下雨天棄你們剛剛好」、「熊貓不敢棄是因為萬惡的85%，一些兼職的單量跑不夠根本不敢拒，不然誰要送下雨天的麥當勞」、「下雨天沒人送剛好而已…爛袋子爛杯蓋」、「麥當勞還不准外送員夾單」、「麥當勞店員看到581態度都很差」、「連飲料店都可以自動進單了，麥當勞還在手動進單」、「有些分店看到外送才開始製餐」。

原PO遭砲轟後留言「看來大家怨念都很深，該把文章連結給我們督導看看了」。

事實上早在2年前就有網友發現，麥當勞貨架上的餐點沒人取，當時就有許多外送抱怨，麥當勞的紙袋與杯蓋設計問題，直言容易打翻，往往送到點才發現，因此都很抗拒送麥當勞單。