韓國軍工巨擘韓華集團（Hanwha）於本週二（12）宣布，將在倫敦的國防和安全裝備國際博覽會（DSEI）上，展示其K9雷霆式自走砲最新型號K9A2，並搭配K10裝彈車展示，力拼成為英國下一代自走砲系統選擇。

據《韓國經濟日報》（The Korea Economic Daily）12日報導，K9A2戰鬥射速達到每分鐘9發的速度，實現全自動裝彈和裝藥。它採用了複合橡膠履帶，而不是傳統的鋼質履帶，減少了振動和噪音，同時能夠提供更穩定的長途行駛。

K9A2 looking smart! Check out the CRT as well. pic.twitter.com/E4wxAi7p8e — Sam Cranny-Evans (@Sam_Cranny) September 12, 2023

K9A2 with a fully automated turret pic.twitter.com/74WVLMBrhl — Kein Mensch Kein Tier (@KampfmitKette) March 19, 2022

韓華集團明顯想將K9A2拿來作為英國政府的「移動火力平台」（MFP）計劃的角逐者，該計劃價值7.23億英鎊（約新台幣289億元），旨在選擇下一代自走砲，用來取代英國現行主力AS90自走砲。

該公司與當地英國國防工業公司合作，成立了「雷霆小組」（Team Thunder）以量身定制的當地供應戰略。

除了自走砲之外韓華集團還將展示陸地、海洋和空中領域提供解決方案，包括紅背蜘蛛（K21 Redback）步兵戰鬥車、天劍（Cheongeom國際名稱為TAIpers）空對地導引飛彈、天橆（Chunmoo， 橆音同無）多管火箭砲系統和潛艇鋰電池系統。

韓華集團的一位消息來源表示：「基於我們在澳洲和波蘭等市場積累的成熟技術和信任，我們將提供先進的國防解決方案，建立與希望擴大亞太地區國防合作的英國之間的長期信任關係。」