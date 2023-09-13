寵物走失卻能在多年後重逢，可說是奇蹟了。四川一名王姓女子4年全遺失了愛犬「米奇」，怎麼找都找不到，在今年6月到藥局買藥時，發現店內的寵物犬長得很像走失的米奇，還一直盯著她看，她嘗試叫了聲米奇後，瞬間破防落淚。

綜合陸媒報導，王女6月時到藥局買藥，進門後發現店家養的寵物犬趴在地上休息，她發現狗狗長的極度相似自己4年前走丟的愛犬，當下便喊了聲名字「米奇」，狗狗立刻搖著尾巴衝過來撒嬌。

王女見狀後，趕緊問老闆狗狗是什麼時候開始養的，對方則回4年前某天撿到的，比對時間後，王女確認這隻狗狗就是自己走失的米其，喜極而泣，但見米奇在藥局過得相當好，就沒有強硬要回。

過了2個月，老闆決定關店，搬到外地，詢問王女有沒有意願飼養，王女立刻答應。神奇的是，回到社區時，米奇熟門熟路，不僅記得原本住家是哪扇門，連王女的雙親也都還認得，衝上前搖尾巴擁抱。王女說，事後發現自己不管走去哪，米奇都跟得緊緊的，推測可能是之前的走失經歷，讓米奇變得更黏人，也下定決心不會再讓寵物走丟了。