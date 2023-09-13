民國112年國防報告書12日公布，借鏡俄烏戰爭啟示、考量中共對台軍演威脅，軍方在建軍規劃原則中，除既有不對稱作戰，今年新增「分散式指揮管制」，符合漢光39號演習想定重點。前立委蔡正元12日在《盧秀芳辣晚報》節目直言，政府給國軍的武器裝備連保衛國軍自己都有問題，去中心化分散開來打仗，有戰力才怪。之前嚇壞海巡的炸彈不知有多少，會讓人精神潰敗，且第一時間就沒有電力網路，指揮通勤全部失靈。

「說難聽一點，我們政府給國軍弟兄的武器裝備，連保衛國軍自己都有問題了！還要怎麼保衛後方的老百姓呢？」蔡正元直言，這一點是個大哉問。然後說，他已經完成了不對稱戰爭的戰力規劃跟籌建？「還在規劃啦！還在籌建？」什麼叫不對稱戰力？

蔡正元指出，不對稱就是以小搏大、以少贏多，「哪一件可以以小贏到大的？哪一件可以以弱擊敗強的？沒有一樣啊！」到現在國防報告書，自己翻了三遍，沒有看到哪裡有。還有去中心化，什麼叫去中心化？就是大家不要聚在一起，要分散開來打仗。

「分散開來打仗，有戰力才怪！這是個現實問題欸！」蔡正元強調，所以美國叫你打城鎮作戰，就是要你在每個城鎮裡都有、每個派出所裡面都有，這樣能幹嘛？「你不曉得那個戰場上，砲聲隆隆，是會讓人精神潰敗的！」俄烏戰爭不就是這種情形嗎？

蔡正元提到，那個炸彈是什麼炸彈？不是我們平常看到的那種炸彈，比之前那個不慎丟在港口外海的，比那個把海巡官兵都嚇壞的，「比那個炸彈還多！不是一顆！」而且要去中心化，分散開來打仗，指揮就變成很大的問題，「指揮通勤，你覺得第一個時間，我們台灣還會有電力嗎？還會有網路嗎？還會有通訊嗎？還會有雷達嗎？第一時間通通都沒有了！這個不是我講的，是美國兵推講的！」