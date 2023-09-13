華為新手機引爆全球熱潮，在其新應用程式AI盤古大模型（超大規模預訓練模型）的底層能力加持下，鴻蒙系統帶來更進步的AI人工智能突破。前立委郭正亮11日在《全球大視野》節目指出，華為未來會變成全世界唯一這樣的公司，把人們生活、社會、產業等資訊通通整合在一起。盤谷人工智能是更不得了，已經比ChatGPT要更高一層了，未來善於使用盤古人工智能模型的人，可能會讓大家誤以為你是個智商超過160的人。

「這裡面有些東西蘋果手機沒有啦，衛星電話沒有，人工智能模型做到盤古這個階段也沒有啦！」郭正亮表示，因為蘋果沒有要做到那個程度，說什麼要做氣象預測、或做某個產業的預測，蘋果沒有要做這個。蘋果可能更多的是娛樂性質的，他可能會去接更多娛樂的東西，讓你可以透過蘋果手機去上，比方說他可能可以變成跟電視連接，可能更強調的是這個部分。

「所以我認為華為，會變成全世界唯一這樣的公司啦！」郭正亮強調，就是他接了未來世界科技所有重要的介面，你要他做娛樂，他也是可以接，不過他不會把專長放在這裡。蘋果大概就是攻這一塊，但華為不是這樣的，華為是把你生活的資訊、社會的資訊、產業的資訊，通通都把它整合在一起，比較像是這樣子，「那這個東西會發展出什麼？坦白講我不知道！」

郭正亮直言，「我只會跟你講說，善於使用盤古人工智能模型的人，未來會是一個相當不可...我們沒有辦法理解的人！」舉個人為例，自己揣摩過「搜尋」很久了，Google搜尋的功力算是非常高，「那我就可以在1分鐘之內，告訴你所有的問題，除非我谷歌找不到！」

郭正亮指出，但這個盤谷人工智能是更不得了，它是告訴你一些科學的數據，而且都是經過計算的。這個東西已經比ChatGPT要更高一層了，ChatGPT只是一個人工智能語言，它會幫你爬梳一個合理的段落；盤古不是，它是幫你找出、拼湊起來，怎麼樣是一個合理的答案。「如果你善用這個，可能大家就會誤以為你的智商超過160！」主持人林嘉源直呼「可能就跟亮哥的頭腦可以比了！」

「可是我們事實上是透過工具，才顯現這樣子！」郭正亮提到，而盤古就是這樣的一個工具。林嘉源說，大家在節目上看亮哥滑手機，其實他是在找資料，如果你善用盤古這個模型，你也可以跟亮哥一樣聰明。郭正亮說「喔NoNoNo！會超過我！這個很厲害！」