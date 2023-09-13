進口雞蛋洗選上架的標示日期近日引發爭議，巴西雞蛋最晚是5月30日裝船，卻被踢爆前幾天還有巴西雞蛋在架上賣。台農蛋品今(12日)發出聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。國民黨高雄立委參選人李明璇12日痛罵綠營政客沒良心，竟害她女兒吃到臭蛋、爛蛋。

農業部11日澄清「最後一批巴西進口雞蛋的裝船日為5月底」，又說「後續經巴西來源場評估全程冷鏈與包裝完整性都可確保，因此延長效期至4個月。」國民黨立委游毓蘭質疑，就算把農業部的澄清新聞稿當真，遭外界揭露的巴西蛋的保存期限是到10月6日，若依照農業部的說法4個月來回推，巴西農場的生產日期也應該是6月6日，但農業部卻又說，最後一批巴西進口雞蛋的裝船是在5月底，難道是巴西的母雞帶到船上下蛋嗎？

羅智強12日晚間發文直批「國之將亡，必有妖孽！說的就是你們這些發蛋荒財的妖孽！」

藍營女神、高雄第8選區（前鎮、小港、旗津）立委參選人李明璇在底下留言怒罵「沒良心的政客，害我女兒吃到臭蛋爛蛋，太過分！」

今年2月爆蛋荒，李明璇當時曾發文表示，寶貝女兒小愛比現在除了吃寶寶粥，自己還習慣做一碗蒸蛋讓她配著吃，偏偏有蒸蛋她就能吃得津津有味，沒有蒸蛋她就不要不要給媽媽看。小孩子吃飯這件事，真的是爸媽的煩惱⋯「所以我家的冰箱，雞蛋絕對不能斷貨！」分享買蛋甘苦談。

網友見李明璇不忍了，也留言怒喊「這要追查到底、不要放過，要靠大家把明璇送進立法院」、「應該不少人已吃下肚了，希望沒事」、「真的很可惡，現在才知道我買到臭蛋，惡劣透了！」、「超濕跟新潮必有關係」、「不只蛋吧」、「下架可惡的民進黨，拿我們百姓的生命開玩笑，罔顧人命」、「很可怕的執政方式」、「讓侯友宜做總統，把弊案都查清楚」、「加油一定要當選立委，追弊案，下架民進黨讓政黨輪替！」