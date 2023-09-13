全新雙指互點兩下手勢就能接聽電話或是結束通話，播放或暫停音樂。（截自Apple YouTube／古明弘台北傳真）

雙指互點兩下就能操控！Apple Watch Series 9 更安全、更環保

Apple 今（13）日發表 Apple Watch Series 9，為全球最暢銷的手表帶來全新特色，猶如魔法般的全新雙指互點兩下手勢；更亮的顯示器；操作速度更快，且能取得與記錄健康資料的裝置端 Siri，以及「精確尋找」iPhone 等多項功能。Apple Watch Series 9 搭載 watchOS 10，推出重新設計的 App、全新「智慧型堆疊」、更多新表面、全新自行車與健行功能，以及有助於心理健康的工具。

全新雙指互點兩下手勢，讓使用者無須觸碰顯示器便能輕鬆用單手操控 Apple Watch Series 9。使用者可以用戴著手錶的那隻手的食指與拇指互點兩下，就能快速便利地操作 Apple Watch Series 9 上許多最常使用的動作。

雙指互點兩下可以控制 App 內主要按鈕，例如關閉計時器、播放或暫停音樂，以及點選鬧鐘的稍後提醒。這個手勢也能用於接聽並掛斷電話，甚至在 Apple Watch 上使用相機遙控器拍照。雙指互點兩下也能啟動錶面的「智慧型堆疊」，再互點兩下即可捲視堆疊中的小工具。

全新雙指互點兩下手勢是由 Apple Watch Series 9 中速度更快的神經網路引擎所驅動；能從加速度計、陀螺儀和心率感測器取得資訊，並透過全新的機器學習演算法偵測食指與拇指互點兩下時，獨特的細微手腕動作和血液流動變化。雙指互點兩下手勢將於下個月隨軟體更新推出。

顧客首度能挑選每款 Apple Watch 的碳中和選項，象徵 Apple 2030 目標的重要里程碑，進一步邁向 Apple 在 2030 年前達成整體業務、製造供應鏈和產品生命週期碳中和的計畫。

全新 Apple Watch 系列即日起開放訂購，並於 9 月 22 日 (星期五) 起開始供貨。

澳洲、加拿大、法國、德國、印度、日本、台灣、英國、美國以及其他 40 多個國家或地區的顧客，即日起可訂購 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch SE，零售店將從 9 月 22 日 (星期五) 起開始供貨。

Apple Watch Series 9 的起售價為台幣1萬3500，Apple Watch SE 為台幣7900。

Apple Watch Nike 表帶 和 Apple Watch Hermes 表帶即日起在 apple.com／tw／store 和 Apple Store App 開放訂購，零售店將從 9 月 22 日 (星期五) 起開始供貨。

watchOS 10 將於台灣時間 9 月 19 日 (星期二) 在 Apple Watch Series 4 與後續錶款上推出，須搭配搭載 iOS 17 的 iPhone XS、 或後續機型使用。並非所有功能皆於所有裝置和所有地區提供。

Apple Watch Series 9 由 Apple 自訂晶片，全新 S9 Sip 驅動。這是 Apple 最強大的智慧型手表晶片，提供全系統改良與全新功能，包括雙指互點兩下手勢，以及安全且具隱私地在裝置端 Siri 取得及記錄健康資訊。Apple Watch Series 9 搭載全新 4 核心神經網路引擎，比 Apple Watch Series 8 處理機器學習任務的速度提升最快可達兩倍；更節能的 S9 SiP 讓 Apple Watch Series 9 能保持全天 18 小時的電池續航力。

更節能的 S9 SiP 和先進的顯示器架構，將 Apple Watch Series 9 的最大亮度提升至 2000 尼特，相當於 Series 8 的兩倍，方便在陽光強照下仍能更清楚看見錶面。在陰暗的室內或清晨時，顯示器亮度能降低至 1 尼特，不對周遭的人造成任何干擾。

這是 Apple Watch 首次能直接在裝置上處理 Siri 指令。針對無須從網路取得資料的指令，如啟用體能訓練或設定計時器等，Siri 不用連接到 Wi‑Fi 或行動數據網路就能處理，因此反應更快速也更穩定。強大的神經網路引擎也讓聽寫的準確度比 Apple Watch Series 8 最高提升了 25％。

裝置端處理能確保使用者的安全和隱私，而現在 Siri 能夠取得「健康」App 內的資料，處理健康及健身相關的詢問。舉例來說，使用者可以查詢前一晚的睡眠時數、查看「活動記錄」圓圈的進度，或透過連結的監測器查看自己的血糖值讀數。使用者也能夠用 Apple Watch Series 9 透過 Siri 記錄自己的健康資料，如體重、經期或用藥等。

透過 Apple Watch 尋找 iPhone 是一項備受喜愛的功能。現在，S9 SiP 也能使用 iPhone 15 系列的「精確尋找」功能了，因為兩者搭載了相同的第二代超寬頻晶片 (UWB)。「精確尋找」能提供 iPhone 的方位與距離，搭配視覺、觸覺和音訊提醒，即便是在隔壁房間也能輕鬆找到。

UWB 也讓 Apple Watch 和 HomePod 得以更深度整合。當 HomePod 播放音訊時，Apple Watch 使用者只要靠近至 4 公尺的範圍內，Apple Watch Series 9 就會啟動「播放中」的控制畫面；若當下沒有在播放音訊，「智慧型堆疊」頂層則會顯示媒體播放建議。

Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2 和 Apple Watch SE 的部分表殼與表帶組合，是 Apple 首度推出的碳中和產品。Apple Watch 的碳足跡大幅降低，實踐 Apple 2030 願景的一部分。碳排減少是透過降低溫室氣體排放的三大來源：材料、電力和運輸，再從以自然為本的專案，產生高品質的碳權抵消剩餘少量碳排來達成。Apple Watch 的包裝經過重新設計，採用全纖維包裝，且包裝上有一個新的標誌，代表該款式為碳中和。

Apple Watch SE 持續以平易近人的價格提供 Apple Watch 的核心體驗，無論是首次使用 Apple Watch、與「家人共享設定」共同使用，或者送禮給親朋好友都非常適合。此外，Apple Watch SE 提供全天「活動記錄」追蹤、體能訓練追蹤、高心率與低心率通知、「SOS 緊急服務」、「跌倒偵測」等功能，以及 watchOS 10。

Apple Watch Series 9 備有 41 公釐和 45 公釐的星光色、午夜色、銀色、(PRODUCT)RED，以及全新粉紅色鋁金屬表殼，和金色、銀色和石墨色不鏽鋼表殼可供選擇。

任何一款搭配全新運動型表環錶帶的鋁金屬 Apple Watch Series 9 皆為碳中和。

Apple Watch SE 備有 40 公釐和 44 公釐鋁金屬表殼可供選擇，搭配全新運動型錶環表帶即達成碳中和。

Apple Watch Hermes 備有銀色和太空黑色的不鏽鋼款式。

Apple 推出「精細織紋」表帶，採用優雅耐用的高質感斜紋布打造，內含 68％ 來自消費者回收的再生成分，相較於皮革材料能大幅降低碳排放。「精細織紋」可搭配磁性鏈紋表帶和時尚環扣表帶，有柔軟如麂皮的質感。從今天起，Apple 將在所有新產品上停止使用皮革，包括表帶。

熱門的運動型錶環也經過重新設計，採用 82％ 的回收紗線。所有全新 Apple Watch 運動型表環都達到碳中和。

Apple 與 Nike 和 Hermes 聯名合作推出更環保的系列表帶。Nike 運動型表帶現在更含有至少 32％ 回收氟橡膠成分，以剩餘的多彩錶帶碎片組合成隨機的花樣，讓每一款表帶都獨一無二，同時 Nike 運動型表環採用段染以重複再利用過季的布料。

全新 Hermes 系列表帶象徵品牌豐富的精湛材質與工藝歷史。推出兩款全新編織表帶，「Toile H」詮釋品牌經典格紋帆布，「Twill Jump」則是飽滿配色搭配強烈對比的細節。首款 Apple Watch 編織表帶「Bridon」採用寬魚骨紋的手工編織，「Kilim」則是以適合運動的防水成型橡膠搭配蝴蝶扣。全新經典「Hermes 同心圓」的 Apple Watch表面，優雅襯托這四款風格表帶。