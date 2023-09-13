iPhone 15系列手機終於迎來Type-C接口，往後外出不用帶一堆線材。（截自Apple YouTube／古明弘台北傳真）

蘋果秋季發表會直播

蘋果秋季發表會登場，全新iPhone 15系列新機備受矚目，這次在發表會上全新推出 iPhone 15 與 iPhone 15 Plus。

iPhone 15／15 Plus這兩款15系列，螢幕造型全部變成動態島，iPhone 15尺寸是6.1吋，iPhone 15 Plus是6.7吋，iPhone 15 與 iPhone 15 Plus，採用業界首創的注色玻璃背板，搭配令人驚豔的紋理霧面外觀，以及全新弧形邊緣的鋁金屬機身。除了動態島，兩款機型皆具備專為協助使用者捕捉絢麗照片，記錄每日生活的先進相機系統。強大的 4800 萬像素主相機可拍出超高解析度照片，並帶來全新 2 倍望遠鏡頭選項，總共能為使用者提供3段光學變焦，就像擁有了第3台相機一般。

iPhone 15 系列也推出新一代人像照功能，讓使用者能更輕鬆拍攝出細節豐富且在低光源表現良好的人像照。「透過衛星傳送的道路救援」功能運用了 Apple 創新的衛星基礎設施，如果使用者在沒有訊號的情況下遭遇汽車故障，該功能可以幫助使用者聯繫 AAA。iPhone 15 與 iPhone 15 Plus 代表著一大躍升，包括 A16 仿生晶片帶來經過驗證的強大效能、USB-C 連接器、針對「尋找朋友」打造的「精確尋找」功能，以及領先業界的耐用性。

iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 先進的相機系統可幫助使用者捕捉日常時刻和珍貴回憶。4800 萬像素主相機具備四合一像素感光元件，以及可快速自動對焦的 100％ Focus Pixels，能拍出有精緻細節的清晰照片和影片。主相機利用運算攝影的力量，為使用者提供全新的 2400 萬像素超高預設解析度，以適合儲存和共享的實用檔案大小，提供令人驚豔的畫質。透過軟硬體的智慧整合，iPhone 的雙相機系統加入2倍望遠功能，首次提供使用者 0.5 倍、1 倍 和 2 倍等三段光學品質的變焦。

iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 將提供粉紅色、黃色、綠色、藍色和黑色，並有 128GB、256GB 和 512GB 容量選擇。iPhone 15 的售價為台幣2萬9900元起，或是12個月分期每月台幣2491元 起；iPhone 15 Plus 的售價為台幣3萬2900元起，或是12個月分期每月台幣2741元起。

澳洲、加拿大、台灣、法國、德國、印度、日本、墨西哥、阿拉伯聯合大公國、英國、美國等 40 多個國家和地區的顧客將可於台灣時間 9月15日 (星期五) 晚上 8 點開始預購 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus，9 月 22 日 (星期五) 開始供貨。

iPhone 15 系列提供更多便捷的充電新方法，並能讓使用者在人多的地方尋找朋友，以及在旅行時保持連線。兩款機型均採用 USB-C 連接器，一種通用的充電和資料傳輸標準。同一條連接線可以為 iPhone、Mac、iPad 和新款 AirPods Pro (第 2 代) 充電。使用者還可以用 USB-C 連接器直接從 iPhone 為 AirPods 或 Apple Watch 充電7。兩種機型均可支援 MagSafe 和未來的 Qi2 充電器進行無線充電。

兩款機型均採用第二代超寬頻晶片，使兩台搭載該晶片的 iPhone 裝置連接範圍達到以往的三倍。這讓使用「精確尋找」功能來「尋找朋友」變得可能。即使在人群中，iPhone 15 的使用者也能藉由分享自己的位置找到彼此。「精確尋找」具備與「尋找」相同，獲得使用者信任的隱私保護功能。

iPhone 15 機型持續提供高品質、超快速的 5G 體驗，並改良通話音訊品質，包括透過 FaceTime 或第三方 App 進行的通話。選擇「語音隔離」時，使用者將享有更響亮而清晰的優秀音質，即便他們身處嘈雜的環境也沒問題。

iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 都可以使用 eSIM。eSIM 是一種比實體 SIM 卡更方便、更安全的替代方案，擁有超過 295 家電信業者的支援。在世界各地旅遊時，使用者可以透過原有電信業者提供的實惠國際漫遊方案保持連線，或者從澳洲、義大利、泰國等 50 多個國家購買預付費的 eSIM 方案。