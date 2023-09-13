利用iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max拍攝空間影片，可在Apple Vision Pro裡觀賞。（截自Apple YouTube／古明弘台北傳真）

全新「動作」按鈕的預設功能，是在響鈴和靜音之間進行切換，但使用者可以從一系列動作中選擇，獲得更方便而多用的體驗。（Apple提供／古明弘台北傳真）

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 支援 USB 3，提供最快可達每秒百億位元的資料傳輸速度，可比以往快達 20 倍。（Apple提供／古明弘台北傳真）

蘋果秋季發表會直播

Apple蘋果於台北時間今（13）日凌晨在位於加州 CUPERTINO的總部舉行秋季新品發表會，iPhone 15系列手機、Apple Watch Series9正式公開亮相，其中最受矚目的當然是iPhone 15系列手機，確定的是有iPhone 15、iPhone 15 Pro 、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max，並沒有外傳的Ultra。先前外界猜測的改款多半成真，包括符合歐盟規定的Type-C接頭、窄邊框螢幕、續航力提升、全系列剪掉「瀏海」升級為動態島，以及iPhone 15 Pro Max搭載的潛望式鏡頭等功能都被印證。最後還可連結了幾個月前發表的Apple Vision Pro，將3D影片或照片傳送到這超強功能的頭戴裝置中。

Apple 今日發表的 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，採用航太等級鈦金屬設計，帶來 Apple 歷來最輕量的 Pro 機型，同時仍保有高強度。全新設計還包含弧形邊緣，以及可自訂的「動作」按鈕，讓使用者個人化自己的 iPhone 體驗。

相機迎來強大升級，提供相當於7顆專業鏡頭的超高影像品質，此次升級包含更先進的 4800 萬像素主相機系統，支援全新的 2400 萬像素超高預設解析度；透過「焦距」和「景深」控制功能，實現新一代人像照；進一步優化的「夜間」模式和「智慧 HDR」；此外，iPhone 15 Pro Max 還獨家帶來全新5倍望遠相機。A17 Pro 解鎖更高境界的遊戲體驗和專業級效能。新的 USB-C 連接器提供 USB 3 等級超快速度，最高可比 USB 2 快上 20 倍，搭配上全新影片格式，便能實現以往無法企及的強大專業工作流程。

iPhone 15 Pro 系列產品建立在 Apple 創新的衛星基礎設施之上，新增「透過衛星傳送的道路救援」功能，讓使用者在車輛出問題時，就算沒有訊號也能獲得協助。

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 將提供黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬等4種全新絕美外觀。產品於9月15日 (星期五) 開放預購，9 月 22 日 (星期五) 開始供貨。

由業界首款 3 奈米晶片 A17 Pro 所驅動的 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 具備專業級效能和能力。A17 Pro 延續 Apple 在智慧型手機晶片上的領先優勢，整體晶片全面升級，其中更包含 Apple 史上最大幅度的 GPU 改造。全新 GPU 改善了微架構和設計，將比以往快上 10％，神經網路引擎的速度也倍增，得以驅動 iOS 17 中的自動修正和「個人聲音」等功能。專業級 GPU 最高可比以往快達 20％，並配備新的 6 核心設計，可提升峰值效能和能源效率，解鎖嶄新體驗。

有了比基於軟體的光線追蹤快上 4 倍的硬體加速光線追蹤，iPhone 15 Pro 現在提供更流暢的圖形處理，以及更身歷其境的 AR 應用程式和遊戲體驗。iPhone 15 Pro 能運行《Resident Evil Village》、《Resident Evil 4》、《Death Stranding》和《Assassin’s Creed Mirage》等以往未能在智慧型手機上運行的主機遊戲，為使用者帶來掌上型的逼真遊戲體驗。

A17 Pro 晶片中包含專用的 AV1 解碼器，能帶來更有效率的高品質串流服務影片體驗。此外，新的 USB 控制器讓 iPhone 首次得以享有 USB 3 的超快速度，支援更高速的傳輸和最高可達 4K 60fps 的 HDR 影片輸出。

iPhone 15 Pro 系列提供更多便捷的新充電方式，並能讓使用者在人多的地方尋找朋友，以及在旅行時保持連線。兩款機型均採用 USB-C 連接器，一種通用的充電和資料傳輸標準。同一條連接線可以為 iPhone、Mac、iPad 和更新版 AirPods Pro (第 2 代) 充電。使用者還可以用 USB-C 連接器直接從 iPhone 為 AirPods 或 Apple Watch 充電。iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 支援 USB 3，提供最快可達每秒百億位元的資料傳輸速度，可比以往快達 20 倍。