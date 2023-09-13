未出現在發表會影片中的AirPods 系列，新增了全新的增強功能，革新個人音訊體驗。（Apple提供／古明弘台北傳真）

通話中，使用者可以藉由按壓 AirPods Pro 和 AirPods 上的耳機柄，或是 AirPods Max 上的數位旋鈕，迅速將自己靜音或取消靜音。（Apple提供／古明弘台北傳真）

蘋果秋季發表會直播

在今（13）日的Apple秋季發表會上，觀眾雖沒從直播影片看到，但其實推出的新品中包括了可用 USB‐C 充電的全新 AirPods Pro (第 2 代)。比前一代高達兩倍的「主動式降噪」、更先進的「通透模式」、更具沉浸感的「空間音訊」體驗，以及更多種尺寸的耳塞套，戴起來更服貼。AirPods Pro (第 2 代) 迎來升級，除了可用 USB-C 充電並增添防塵能力，還可在連接 Apple Vision Pro 時提供「保真壓縮音訊」。iOS 17 更讓所有 AirPods Pro (第 2 代) 都大幅升級，實現「適應性音訊」與「對話感知」等全新音訊體驗。

AirPods Pro (第 2 代) 搭配 MagSafe 充電盒 (USB-C) 在台灣將於今年稍晚開放訂購。

更新後的全新 AirPods Pro 搭配 USB-C 連接器，因此只需一條連接線就能輕鬆為 Mac、iPad、AirPods 與 iPhone 15 系列產品充電。使用者甚至能直接用 iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 為 AirPods 充電，以上手機機型皆配備 USB-C 連接器。此外，耳機與充電盒具備更進階的 IP54 防塵防水等級，因此使用者能安心帶出門。

iOS 17 為所有 AirPods Pro (第 2 代) 帶來許多令人期待的功能與特色，包括：

1.「適應性音訊」：這個全新的聆聽模式動態結合「通透模式」和「主動式降噪」，可根據使用者所處的環境調整噪音控制。這項創新體驗由先進的運算音訊技術驅動，讓使用者能在注意周遭環境的同時，降低令人分心的噪音，如辦公室閒聊聲、家中吸塵器，或咖啡廳的嘈雜聲響。

2.「對話感知」： 使用者只要開始跟身旁的人說話，無論是跟同事閒聊或在咖啡廳點午餐，「對話感知」都能降低耳機內的音量並增強使用者面前的聲音，同時降低背景噪音。

3.「個人化音量」：運用機器學習判斷環境狀況和音量選擇，並能根據使用者的過往偏好，自動微調聆聽體驗。

至於價格與上市日期，搭配 MagSafe 充電盒 (USB-C) 的 AirPods Pro (第 2 代) 售價為台幣7490元 ，美國與超過 30 個國家與地區將從 9 月 22 日 (星期五) 起於 apple.com／tw／store／ 及 Apple Store App 開始供貨。台灣將於今年稍晚開放訂購。

EarPods (USB‑C) 售價台幣590元，美國與超過 30 個國家與地區將自今日起於 apple.com／tw／store／ 及 Apple Store App 開始供貨。顧客可在 AirPods Pro 充電盒免費添加表情符號、名字、縮寫和數字鐫刻，此服務於 Apple Store Online 獨家提供。此外，新訂閱者只要購買任何 AirPods、AirPods Pro 或 AirPods Max，即可免費體驗 Apple Music 6個月。