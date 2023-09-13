使用者只要用戴著手表的那隻手的食指與拇指互點兩下，就能操作 Apple Watch Ultra 2 上許多最常使用的動作。（Apple提供／古明弘台北傳真）

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除了Apple Watch Series 9，Apple 今（13）日也發表了Apple Watch Ultra 2，為 Apple 最強大、最堅固的智慧型手表帶來嶄新功能，也體現了Apple對環保的承諾。Apple Watch Ultra 2 配備強大的全新 S9 SiP、靈活多變的雙指互點兩下手勢、Apple 至今最明亮的顯示器（3000尼特）、更大的高度範圍、在裝置上處理 Siri 指令、「精確尋找」iPhone，以及進化的水上冒險性能，也搭載全新 4 核心神經網路引擎，處理機器學習任務的速度比初代 Apple Watch Ultra 快至兩倍。

Apple Watch Ultra 2 搭載 watchOS 10，具備重新設計的 App、全新的「智慧型堆疊」、嶄新自行車體驗、幫助使用者探索戶外的功能，以及全新錶面 Modular Ultra。有了這些全新升級，Apple Watch Ultra 2 在一般使用情況下依然提供 36 小時的電池續航力，而在低耗電模式下最長可達 72 小時。

以手表找手機也是Apple Watch的超實用功能。現在，S9 SiP 也能使用 iPhone 15 系列的「精確尋找」功能了，因為兩者搭載了相同的第二代超寬頻晶片。「精確尋找」能顯示遺失 iPhone 的距離與方向，並提供視覺、觸覺與聽覺指引。例如當 iPhone 被放在另一個房間，或是使用者潛水完忘記把 iPhone 放在哪裡時，都能使用這項功能找到裝置。

值得一提的是，Apple Watch Ultra 2、Apple Watch SE 和全新 Apple Watch Series 9 的部分表殼與表帶組合，是 Apple 首批推出的碳中和產品。Apple Watch Ultra 2 的碳足跡大幅降低，是實踐 Apple 2030 目標的一部分。碳排減少是透過降低溫室氣體排放的3大來源：材料、電力和運輸，再從以自然為本的專案，產生高品質的碳權抵消剩餘少量碳排來達成。Apple Watch Ultra 2 與高山表環或越野表環搭配時，採用了 95％ 再生鈦金屬，相較之下，第一代 Apple Watch Ultra 則未採用任何再生鈦金屬。Apple Watch Ultra 2 包裝上的新商標代表它是碳中和產品。

3款表環與表帶皆推出新色：高山表環 (藍色、靛藍色、橄欖色)、越野表環 (橘色配米色、綠色配灰色、藍色配黑色) 與海洋表帶 (藍色、橘色)。

澳洲、加拿大、法國、德國、印度、日本、台灣、英國、美國以及其他 40 多個國家與地區的顧客，即日起可訂購 Apple Watch Ultra 2，零售店將從9月22日 (星期五) 起開始供貨。

Apple Watch Ultra 2 售價為台幣2萬7900元。

watchOS 10 將於台灣時間 9 月 19 日 (星期二) 在 Apple Watch Series 4 與後續表款上推出，須搭配搭載 iOS 17 的 iPhone Xs 或後續機型使用。並非所有功能皆於所有裝置和所有地區提供。