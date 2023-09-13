新冠疫情過後全球旅遊市場首度全面復甦的暑假結束了。檢視今夏出國開銷，你的機票費用占比是否高於以往？除了市場熱絡導致航班供不應求而帶動機票價格上漲，旅遊新聞網站分析，務求拉高利潤的航空公司在盡力款待高端客戶的同時，悄悄降低經濟艙座位舒適程度，藉此吸引中低端消費者加碼轉向搖錢樹「豪華經濟艙」。

英國《太陽報》綜合新聞網站Skift、DMARGE報導，航空公司有很多招數能讓消費者甘願為航程增加開銷，「升等」就是讓業者賺很大的方式之一，包括艙等、行李重量、優先登機這類讓旅客願意多掏腰包的「甜頭」，近年又多了一項吸金利器「豪華經濟艙」。願者上鉤的誘因之一是經濟艙愈來愈不討喜，座位變小、舒適度下降，票價不變甚至不減反增。

旅遊新聞網站Skift分析，在經濟艙盡可能擠進更多旅客，業界稱這招為「密集化」（densification）。空中巴士公司去年針對A350客機執行新的生產標準，以不同方式塑型機艙側壁，額外勻出4英吋（10.16公分）空間，讓10個座位以「舒適」方式並排，如此一來A350-1000座位再增30個。印度航空（Air India）翻新波音777客機時，經濟艙並排座位數從9個增為10個，座位寬度從18吋（45.72公分）縮減為17吋（43.18公分）。

空中巴士A350與波音777互為競爭對手。

隨之而來的變化還包括在不同航線增加「豪華經濟艙」座位數。這種艙等1991年即已問世，近年普遍許多，一向不願設置豪經艙的「奢華系」航空業者已陸續見風轉舵，例如阿聯酋航空（Emirates）。

澳洲新聞網站DMARGE指出，業者必須讓經濟艙變得更難以忍受，於是，經濟艙往昔的標準待遇，現在得付更多錢方能換得。航空公司砸錢促銷豪華經濟艙，成了中低階層旅客觸手可及的升級新選項，利用座位「密集化」降低經濟艙座位吸引力，豪華經濟艙、商務艙因而更吸引人。

Skift分析，商務艙已成國際長途航班的銷售主力，有些優質的航空公司陸續放棄設置頭等艙。商務艙座位規劃日漸朝頭等艙靠攏，票價高昂的頭等艙需求已見下滑。中東的卡達航空、沙烏地阿拉伯今年新開張的阿提哈德航空（Etihad），新購入的航機設計均已無頭等艙。