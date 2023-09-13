大陸廣東省惠州市一名男子因與女友分手，10日便將交往期間買下的黃金項鍊賣給金飾店，走出店外後竟把到手的人民幣1萬5000多元（約新台幣6.6萬元）扔向空中，讓一旁路人全都看傻。

綜合陸媒《荔枝新聞》、《都市快報》報導，吳姓金飾店老闆表示，男子之前買過一條黃金項鍊，後來因與女友分手，又到店內將其退回，得手人民幣1萬5000多元（約新台幣6.6萬元）。不料，男子走出店外突然情緒爆發，並將手中的鈔票扔向空中，此舉立刻引來路人側目。

對此，吳姓老闆表示，後來他撿起掉在地上的鈔票，將其還給男子，結果男子的家人隔天又到店內買走黃金項鍊，透露男子當天接過老闆拾回的鈔票，又扔到其他地方。

男子的舉動，引來路人側目。（圖／翻攝自微博）

消息一出引發熱議，網友紛紛表示「男孩很善良，怕扔黄金砸到人，女孩也挺善良，分手把黄金都還回去了」、「別和錢過不去，實在不想要了，我替你保存」、「撒的是心痛和背叛」、「等到中年的時候，回想起來肯定會說『我真是傻瓜』」、「真是想不開，好歹女的把黃金還給你了，黃金多好，永遠不會背叛你」。

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