Apple在今（13）日的秋季發表會影片中，一段蘋果大家長Tim Cook也參與演出的「大地之母」橋段令人印象深刻，看得出蘋果對環保的重視程度。事實上，全新 Apple Watch 系列中推出首批碳中和產品。每只碳中和 Apple Watch的碳排量都大幅減少了 75％ 以上。Apple 目標是希望在 2030年前，讓所有產品實現碳中和，包括全球整體供應鏈與每部Apple裝置的使用生命週期。
此外，Apple 也宣布在所有產品線停止使用皮革，並宣布將在全新 Apple Watch 系列使用首款全纖維包裝，同時持續增加 iPhone 產品中再生物料的使用量。Apple 還推出了一款名為 Grid Forecast 的新工具，協助使用者知道電網何時會提供綠能，以利他們決定用電時段。
為了實現在 2030 年前所有產品碳中和的遠大目標，Apple 採用清楚且嚴格的產品脫碳策略，優先減少在整個產品生命週期中，溫室氣體排放最主要的三大來源：電力、物料和運輸。只有在大幅減少產品的碳排量後，Apple 才會從立基於自然的計畫中動用高品質碳權，抵消現有解決方案尚無法避免或減少的排放量。
每款碳中和 Apple Watch機型均符合以下嚴格標準：製造及產品使用 100％ 綠能、占總重 30％ 的回收或再生物料，以及 50％ 的運送不使用航空交通。這些努力共同讓每款機型的產品碳排量減少了 75％ 以上。Apple 將使用高品質碳權來解決剩餘的少量碳排，以達成產品的碳足跡中和。每只碳中和 Apple Watch，包括與全新運動型表環搭配使用的所有鋁金屬 Series 9 和 SE 機型，以及與全新越野錶環或高山表環搭配使用的 Apple Watch Ultra 2，均通過環境標準和認證先驅 SCS Global Services 認證。
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