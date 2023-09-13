Apple 已替換掉所有產品線中的皮革，並推出「Fine Woven精細織紋」。這是一種優雅耐用的斜紋織品，其中 68％ 採用來自消費者的回收成分。應用的產品包括適用於 iPhone 15 系列的新款「MagSafe 精細織紋保護殼」和「MagSafe 精細織紋卡套」，以及新款 Apple Watch 表帶。（Apple提供／古明弘台北傳真）

蘋果秋季發表會直播

Apple在今（13）日的秋季發表會影片中，一段蘋果大家長Tim Cook也參與演出的「大地之母」橋段令人印象深刻，看得出蘋果對環保的重視程度。事實上，全新 Apple Watch 系列中推出首批碳中和產品。每只碳中和 Apple Watch的碳排量都大幅減少了 75％ 以上。Apple 目標是希望在 2030年前，讓所有產品實現碳中和，包括全球整體供應鏈與每部Apple裝置的使用生命週期。

此外，Apple 也宣布在所有產品線停止使用皮革，並宣布將在全新 Apple Watch 系列使用首款全纖維包裝，同時持續增加 iPhone 產品中再生物料的使用量。Apple 還推出了一款名為 Grid Forecast 的新工具，協助使用者知道電網何時會提供綠能，以利他們決定用電時段。

為了實現在 2030 年前所有產品碳中和的遠大目標，Apple 採用清楚且嚴格的產品脫碳策略，優先減少在整個產品生命週期中，溫室氣體排放最主要的三大來源：電力、物料和運輸。只有在大幅減少產品的碳排量後，Apple 才會從立基於自然的計畫中動用高品質碳權，抵消現有解決方案尚無法避免或減少的排放量。

每款碳中和 Apple Watch機型均符合以下嚴格標準：製造及產品使用 100％ 綠能、占總重 30％ 的回收或再生物料，以及 50％ 的運送不使用航空交通。這些努力共同讓每款機型的產品碳排量減少了 75％ 以上。Apple 將使用高品質碳權來解決剩餘的少量碳排，以達成產品的碳足跡中和。每只碳中和 Apple Watch，包括與全新運動型表環搭配使用的所有鋁金屬 Series 9 和 SE 機型，以及與全新越野錶環或高山表環搭配使用的 Apple Watch Ultra 2，均通過環境標準和認證先驅 SCS Global Services 認證。