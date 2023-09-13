在投資人靜待本週稍晚美國公布重要通膨和經濟數據之際，由於國際油價上揚，加深通膨和聯邦準備理事會（Fed）升息疑慮，加上科技類股承受壓力，美股今天收低。

蘋果（Apple）公司舉辦秋季發表會，一如預期推出4款新一代iPhone 15智慧型手機，不過由於手機價位高，果粉延後換新機種，iPhone銷量面臨下滑，蘋果股價今天收盤下滑3.06美元或1.71%，來到176.30美元。

甲骨文公司（Oracle Corp）對第三季營收預測不如預期，股價今天收盤重挫超過13%，對科技類股造成壓力。

道瓊工業指數小跌17.73點或0.05%，收34645.99點。

標準普爾指數下滑25.56點或0.57%，收4461.90點。

那斯達克指數重挫144.28點或1.04%，收13773.61點。

費城半導體指數下挫28.143點或0.79%，收3541.087點。（譯者：陳政一）1120913