8月一張醫師遞出的「健保署清查癌症病患短期健保住院」紙條，吹響了廣大無法負擔高價自費標靶藥癌症患者的「不住院不理賠」求救號角，再次暴露健保給付自負額、商業保險轉嫁風險與社會經濟成本暴增的複雜難解現象。

針對此問題，CTWANT記者詢問多名壽險業保險主管，都憂心「實支實付住院醫療險，會不會成下一個防疫險付出高額理賠？」但也同時指出，金管會保險局已出面將與壽險公會、人壽公司組成的專案小組等進一步商議，如何化解癌友保戶之困境。

8月24日，台灣全癌症病友連線的FB一則貼文炸鍋，掀開癌友、醫界、保險界多年「不住院就不理賠」現象，起因是有癌症患者在做自費治療中，收到醫院訊息紙條。

紙條內容全文是這樣寫的：由於健保署近日盤查癌症病人兩天一夜以健保身分住院，開立自費癌症用藥的情形。經查個案的健保住院費用恐遭健保署核刪給付，並由醫師支付還款予健保署。即日起，自費用藥住院需以自費身分，無法使用健保。

這一張醫師給癌友的「健保署清查癌症患者2天1健保住院」紙條，掀開有商用醫療保險癌友自費標靶藥物等的住院理賠認定爭議。（圖／翻攝自台灣全癌病友連線臉書）

這嚴重影響的後果就是，「癌友說，若改以自費身份住院，保險公司就不理賠癌症用藥了。」台灣全癌症病友連線即貼文表態「很震驚，很氣憤！」點出「台灣健保因財務衝擊限縮藥品給付條件，跟不上醫療科技發展，以及國際癌症治療指引，不少癌症病友因而無法獲得適當的治療」。

「全癌連」並進一步說明其立場，「這幾年來，還好醫界與保險業界有個沒有說破的默契，讓我們可以藉由住院來申請保險理賠，獲得自費用藥。如今，一道行政措施，把唯一能協助我們減輕醫療負擔的路封死了」。

由於全癌連同日也寫信到中央健保署長石崇良信箱陳情，且經媒體大篇幅報導，石崇良當日即允諾說「暫停清查」，一天之內，雖暫時化解這場癌友無法使用高價標靶藥危機，但根據CTWANT調查，雖然有部分醫院醫師願繼續讓癌友以健保身分住院，但仍有醫院希望「待收到健保署的公文」後，才會配合該做法。

有些癌症晚期病患因為有標靶藥物納入健保給付，而重新接受標靶治療。（示意圖／Pexels）

不過，石崇良對外也提到，過往疾病多是住院治療，隨著醫療技術進步，如今可以門診做癌症化療，且因新增許多標靶口服藥，無需住院即可接受治療，但這也凸顯保單設計未與時俱進，且癌友也不解為何「需健保住院才能獲理賠，排除自費住院」。

石崇良也表示，為加速癌症新藥納入健保，健保署預計明年元旦成立專責辦公室，擴增專責行政人員蒐集、評估相關資料，以加快新藥審查速度，目標讓新藥納入健保的速度縮短至1年內；並研擬比照英國癌藥基金模式，籌設百億「新藥基金」，針對未完成三期臨床試驗或未滿足醫療需求，如癌症、特殊族群等所需新藥，納入暫時性支付。

更多 CTWANT 報導