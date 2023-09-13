癌友希望能用健保身分住院接受自費口服型標靶藥，只要符合「住院必要」取得醫師診斷證明書，便可獲得實支實付住院理賠，此次卻成了健保署清查對象之一，主要是今年以來健保給付癌友1天住院醫療費達16億元而被健保署、醫界與保險公司注意到。

CTWANT調查，產壽險公司這三年來就已注意到上述此況，保戶申請理賠金額愈增，面臨保單虧損，而陸續停賣「實支實付住院醫療險」近30張保單，其中就有一家人壽公司至今已停賣架上全部的實支實付險，而還未推出新版保單；有三家人壽改版後的實支實付險的理賠設有上限，醫療雜費額度也減少許多，保費計算費率也同步提高。

一名癌友跟CTWANT記者說，並非每個患者都有投保癌症險、重大疾病傷病險等，多數是依靠健保；有買商業醫療險者，多數投保基本的醫療終身險與附約的實支實付住院日額險，過去二、三十年來多數重大疾病需住院治療，保戶也順利獲得理賠，如今癌症患者因為新劑型口服標靶藥物以健保身分住院自費使用，而凸顯此況，據2019年非正式統計，目前國人有七成未投保癌症險。

對此，網友熱議「癌友是否買對保險？」台灣全癌症病友連線秘書長齊秀惠則回應CTWANT記者說，「實支實付險雖非只針對癌友，但是涵蓋所有疾病治療，因此我們很殷切盼望商業保險可以『補位健保』，達到『可用、好用、實用』的三用條件，也希望『先解禁渴』，健保署、金管會、保險公司等能儘快檢討保單住院條款定義，才能隨著新藥技術的更新，跟上潮流。」

至於癌症險上市三十多年來，壽險公司主管分析說，從傳統型癌症險演進到目前一次性給付癌症險、療程型癌症險、照護型癌症險、多次給付型癌症險等，甚至還有加強給付標靶治療項目，較新版本癌症險確實愈能涵蓋到先進治療法與高價藥物。

癌症患者接受標靶藥物等療效愈來愈加顯現，逐漸成為健保癌症花費較多項目之一，但非每項標靶治療都納入健保給付範圍。圖為亞大醫院放射腫瘤科。（示意圖／報系資料照）

譬如說，癌症險「一次性給付」理賠100萬、300萬等大筆保險金方式，即是目前癌友作為接受新型療法的一種財務轉嫁負擔，由於保戶領取到一筆保險金之後，可以自行決定該保險金用於何種治療與哪些藥物等，也就不會受到要不住院的理賠條件。

全癌連線秘書長齊秀惠就提到，許多癌友與家屬也相當憂心，過去買的傳統型癌症險如今很難派上用場，因為僅單純給付保障化療與住院治療等費用，未來是否可以提供「轉換保單」從寬認定體況與費率，才能對接舊型保單不符醫療技術更新的缺口。

一名壽險業務通路主管則建議，民眾投保醫療險可就「自己在家裡擔任的經濟負擔程度」與「保大不保小」兩點思考，再依財力規劃，譬如說，壽險身故金一年期保額千萬元的保費數千元，再附加實支實付病房、住院日額與住院醫療雜費等；並優先考慮透過重大疾病險、重大傷病險加大醫療保障，而相對來說原位癌、零期癌等所需醫療費較低，可待財務有餘力時，再附加癌症險。

此外，金管會保險局長施瓊華提到「實支實付住院醫療險」並非單獨針對癌症設計的保障保單，當初保險公司主要是考量保戶住院期間須負擔較大的醫療費而就實際花費加以理賠的商品，因此在設計上較少涵蓋門診或非住院保障項目，可研議調整示範條款，請保險公司重新計算相關發生率、費用率等。

施瓊華也告訴CTWANT記者，會將癌症病友們的「轉換保單」建議提供給保險公司研議。壽險公會理事長陳慧遊則表示，目前各保險公司也會商議如何調整實支實付住院保險的示範條款等，並且更加宣導相關癌症、重大疾病、重大傷病保險資訊。

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