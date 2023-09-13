商仲業者統計，2022年至今，全台總金額超過5億元的大宗旅館交易，共11筆，台北市就有4筆，且都是等著改建的危老案；而台中、高雄近年也有不少旅館轉手給建商的案例。專家表示，市區土地開發幾近飽和，素地稀缺，地段佳、基地大、產權單純的旅館，自然成為建商獵地對象，如又符合危老申請條件不受購地貸款限制更佳。

根據交通部觀光局旅館家數統計，2020年1月北市旅館家數共604家，今年8月為570家，疫情3年來減少了30多家旅館。根據商仲世邦魏理仕統計近1年半金額5億元以上大宗旅館交易，全台最集中的交易區就落在台北市北投區，包括全坤建設(2509)以12.2億元簽下「熱海大飯店」的合建案、悅禧建設以7.3億元買下「水紗蓮休閒旅館」，麗寶集團董事長吳寶田也以個人名義以7億元入手已停業多年的「逸邨溫泉飯店」。而這幾家飯店都符合危老重建條件。

超過50個年頭的「熱海溫泉大飯店」，坐落於新北投捷運站附近，根據人力銀行公司介紹，「熱海大飯店開幕於1972年，時值北投最繁華的年代，也是北投區最鼎盛的飯店之一，每逢夜幕來臨必車水馬龍、歌舞昇華，昔日名聞全球的中華少棒，每逢勝利歸國受獎覲見時，亦是入住熱海大飯店，可見當時盛況。」據了解，熱海大飯店是早年北投少數具備大型宴會廳的高級飯店，因此也吸引許多國際觀光團下榻。

北投「熱海大飯店」曾是接待過無數貴賓的高檔酒店，圖為1973年該飯店舉辦「中華少棒夜」凱旋慶祝晚會歷史資料照。（圖／擷取自GOOGLE MAP、報系資料照）

全坤建設於2022年3月公告簽下「熱海大飯店」合建案，預計投入約12.2億元合建高檔住宅。即便疫情走向復甦，老飯店在溫泉鄉一級戰區仍難有競爭力，同年11月便與文化大學簽約，在改建前過渡期提供250個床位成為文化大學學生宿舍。

另個值得一提的老飯店便是「逸邨溫泉飯店」，為北投最古老的泡湯浴場之一，在日據時代稱為「星乃湯」，曾是日本軍方專用的招待所，與「瀧乃湯」、「吟松閣」一同被列為「北投三大名湯」，據傳國父孫中山曾拜訪此處，因而改名為「逸邨溫泉飯店」。

據了解，就在創辦人離世後，繼承的兄弟鬩牆，因而於2008年閉館歇業，原有的木造建築及日式庭院也因停業許久而荒廢。吳寶田斥資7億元陸續收購8筆土地，基地面積約1330坪，今年4月正式獲得危老申請核准。吳寶田日前接受媒體採訪也對外證實，預計將興建約140戶、每戶約20坪的溫泉住宅產品。

而今年上半年唯一大宗旅館交易的北市中山區「台北綠蒂大飯店」，屋齡46年，同樣符合危老條件，有趣的是，這已是短期內的第二次易主。前一手買家翡馬貿易於2021年8月以4.93億元買下；2022年2月又以5.43億元轉手給淞暘建設，短短持有一年多，帳面就增值了5000萬元。

除了「台北綠蒂大飯店」外，中山區去年至今還有「玩客棧旅館」、「凱微精品旅館」皆以1.8億元左右總價轉手成功。此外，北市旅館交易熱點還有西門商圈，今年4月，西門町漢口街的49年大樓，頂樓10樓商旅「西門日記-六福館」，以2.58億元交易；去年12月，同樣位在西門町的「東驛商務旅館」，8、9樓以1.42億元易主。

90年代台中七期剛完成重劃時，不少地主租給特種行業或以汽車旅館養地，如今市政府、台中國家歌劇院進駐後，也吸引蓋豪宅、商辦。（圖／CTWANT資料室）

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶表示，近幾年北市較大金額的旅館交易案，主要都是產權單一、具危老題材的案件，其中因北投區部分土地為特定觀光商業專用區，未來用途不只可作飯店，更可改建成住宅，尤其都更危老合建案都不在央行購地貸款降至4成、限期18個月內動工的管制範圍，因此成為建商獵地的標的。另有不少位在大樓部分樓層的樓店型旅館交易，因為金額較小未能列入這次大宗旅館的交易名單中。

台中、高雄因地價便宜，也有許多小筆旅館交易未能入榜。像是寶佳機構於台中市豐原區買下「溫莎堡汽車旅館」，以及高雄市的「麗景酒店」、「我家商務大飯店」也都有成交紀錄。而總價超過5億元的則有台中「新天地和風汽車旅館」、高雄「加州汽車旅館」。

根據實價登錄揭露，位於台中七期南側的「新天地和風汽車旅館」2022年10月以總價12.7億元交易給豐邑建設，合計土地1108坪。「新天地和風汽車旅館」地點相當精華，前後臨路、近捷運站點，在開發逐漸飽和的七期中十分難得，周邊新案已登上5字頭，推估未來推案可能從6字頭起跳。豐邑總經理邱崇喆表示，目前還沒有案名，該案申請建照中，規劃以純住宅為主。

而高雄楠梓區的「加州汽車旅館」於去年8月由上櫃建商鑫龍騰開發(3188)以總價5.24億元購入，面積近700坪，換算每坪74.18萬元，創下楠梓區地價次高紀錄。鑫龍騰總經理黃勁嘉向CTWANT表示，「加州汽車旅館」土地未來預計將興建地上23層、地下6層建築，規劃26~40坪2~3房輕豪宅。不過目前會先動工同集團旗下龍騰建設的建案，鑫龍騰還有「鑫天地2期」「鑫悅」約50億元可以入帳，因此尚未有明確預訂推案時程。

李嘉玶表示，精華區土地開發幾近飽和，素地稀缺，大多數汽車旅館都具備地段佳、基地大、產權單純的三大優勢，這幾年汽車旅館一直都是建商獵地的首選，台中七期一堆摩鐵變豪宅就是最好的例子。

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