28歲的中信啦啦隊員林可外型甜美人氣頗高，去年發行寫真書後再擄獲大批粉絲，去年宣傳寫真時自曝空窗3年的她已有約會對象，時報周刊CTWANT於9月5日晚間直擊林可結束錄影工作後，先獨自搭捷運，接著小她5歲的籃球員魏嘉豪開車到捷運站外甜蜜接她，兩人一起買了晚餐後回到住家約會享用。

工作結束後的林可獨自搭捷運，在路邊講電話看似在等人。（圖／本刊攝影組）

一台白車到捷運站，林可快速上車。（圖／本刊攝影組）

9月5日晚間6點53分，本刊發現結束錄影工作的林可出現在華視大廳，她和友人聊了一會兒，隨後走出大樓。林可穿著錄影時的緊身洋裝，上衣深V、裙子很短，露出一雙美腿相當性感，只見她站在路邊面露笑容地滑手機，不時還看看馬路上靠近的車輛，本以為是等候車子來接，然而等了一會兒，卻獨自走進捷運站。

魏嘉豪將車停靠在路邊停車，自己一人獨自下車。（圖／本刊攝影組）

穿著背心露出精壯手臂的魏嘉豪手上拎著食物。（圖／本刊攝影組）

7點11分，林可搭乘捷運，出站後便在路邊撥打電話，同時一邊查看路上車輛。果然，兩分鐘後，一輛白色休旅車抵達，林可將手上的紙箱放在後座，接著坐上副駕駛座，動作流暢，看來與駕駛非常熟悉。

林可、魏嘉豪在車停妥後沒有馬上下車，先是在車裡開心地聊天。（圖／本刊攝影組）

聊了好一會兩人才一起下車。（圖／本刊攝影組）

開了一小段路後，車子在便利商店門口臨停，駕車的男子下車，定睛一看原來是效力於T1聯盟新北中信特攻的籃球員魏嘉豪，他穿著休閒，無袖上衣露出精壯手臂、搭配球褲拖鞋，相當隨性。隨後魏嘉豪走進商店中後採購微波食品，由於他購買的份量不少，看似應該是與林可兩人份的晚餐，上車前，還因為手上東西沒拿好，不慎將要買給林可的食物掉在地上。

兩人離開車子前又磨磨蹭蹭了半天，不知道在忙什麼。（圖／本刊攝影組）

兩人邊散步邊開心地聊著天，一路慢慢走回住家。（圖／本刊攝影組）

抵達住家後由魏嘉豪開門，看來此處是男方家。（圖／本刊攝影組）

7點半，車子停在台北市某住宅區的巷內路邊停車格，停妥後兩人並未下車，可以看到坐在副駕駛座的林可滿臉笑容，對著身旁的魏嘉豪說話，幾次還湊近對方，兩人聊得相當開心，氣氛也非常好。下車後，魏嘉豪走向林可，兩人在車邊又磨磨蹭蹭了一會兒，藏不住臉上笑容的他們看得出很有話聊。

兩人離開車走了幾步似乎忘了什麼沒拿，魏嘉豪忽然又回車上拿去，處理好之後，伸手輕撫了一下等在身旁的林可，示意對方前進。返回著家的路上，雙方雖沒有熱戀情侶般的黏膩互動，反倒是有老夫老妻的親密熟悉感。

過馬路前，魏嘉豪細心幾次回頭看後方有無車輛，接著兩人邊走邊聊了一段路後，走到一處住宅社區，由魏嘉豪開門，看起來應該是男方家，但林可似乎對環境也熟悉，不像是第一次到訪。兩人就這樣拿著超商食品返家，啟動兩人的晚餐約會，看來啦啦隊女神應該是死會了，但相信愛她的粉絲一定希望她能得到幸福。

對於林可與魏嘉豪的關係，中信特工球團表示還需要點時間去了解事情的狀況。

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