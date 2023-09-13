時報周刊CTWANT在9月5日直擊林可與籃球員魏嘉豪甜蜜約會中，兩人年紀相差5歲，28歲的林可雖然是「姊姊」，不過她外型可愛，與魏嘉豪站在一起的時候也看不出比對方年紀大，而她162公分的身高不算矮，但在183 公分的魏嘉豪身旁，就有了最萌身高差的可愛畫面。

去年林可曾發行寫真集，性感中不失可愛。（圖／取自林可IG）

舊名紅豆的林可過去也曾是LamiGirls的一員 。（圖／取自林可IG）

林可曾在棒球場打工發傳單，也因喜愛棒球，在球場當了一年的賣啤酒小妹，她也加入女子團體「L.C.G.勵齊女孩」、待過LamiGirls，舊名為紅豆，如今在中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，去年她發行首本寫真書《可。已愛》後，更是擄獲大批粉絲，今年還獲選加入台灣第一支啦啦隊聯軍限定團「World Bae 我的寶」。

本刊直擊林可參與電視節目錄影後在電視台大廳，看來也很積極要朝演藝圈發展。（圖／本刊攝影組）

而23歲的魏嘉豪前年剛加入T1聯盟中信特攻，隔年就獲選T1聯盟2021–22年賽季年度最夯球星。其實，魏嘉豪國小就是籃球隊，國中一年級就和隊友們一起拿下國中籃球聯賽（JHBL）冠軍，高中則如願加入高中籃球聯賽（HBL），高中升大學期間，魏嘉豪就曾獲選中華台北U18男子籃球代表隊並擔任隊長，率隊參加2018年亞洲U18青年籃球錦標賽，年紀輕輕前途不可限量。

高大帥氣的魏嘉豪下了籃球場，打扮也十分有型。（圖／取自魏嘉豪IG）

林可先前宣傳寫真書時曾透露和前男友因個性不合經常吵架，對方沒有安全感、猜忌心重，生氣起來更是會踢椅子、打牆壁，最後分手收場，但她對愛情沒有失望，空窗3年的她更大方表示自己很想談戀愛，還直言擔心自己會嫁不出去。

對於交往對象，她受訪時曾開出條件，要脾氣好、孝順又愛動物的男生，希望是動靜皆宜、講話不能太無聊的陽光男孩，當時的她也說：「以前喜歡年紀大的男生，現在是年紀大的跟弟弟都可以。」對比起來，如今的約會對象魏嘉豪幾乎吻合條件。

對於林可與魏嘉豪的關係，中信特工球團表示還需要點時間去了解事情的狀況。

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