時報周刊CTWANT在9月5日直擊林可與籃球員魏嘉豪甜蜜返家約會，啦啦隊員與球員交往時有所聞，除了可能是因為同隊近水樓台之外，不同隊不同球類的也可能因彼此的工作內容相近，對各自的作息與擁有廣大粉絲等方面更能相互體諒，相處起來相信也會有許多聊不完的共同話題。

林襄被爆出與同隊球員馬傑森交往，粉絲們心碎一片。（圖／取自林襄IG）

今年四月才回歸老東家LuxyGirls的舒子晨，回鍋再度接下啦啦隊隊員的職務仍然熱力不減，隔月她拋出震撼彈宣布與交往兩個月的圈外男友結婚，本刊六月獨家披露她的老公便是排球選手許美中，此後兩人經常放閃，分享簡單而幸福的夫妻生活。雖然兩人所屬一個是籃球一個是排球，但在接受媒體訪問時，許美中還透露一開始是自己先主動搭訕舒子晨，是因為看到舒子晨受傷，用一個專業角度去看她的傷勢，提醒要怎麼處理會比較快改善。可見運動員示愛的方式，也跟運動有關。

邱丹和李芳去年結婚，本月喜迎麟兒。（圖／取自邱丹臉書）

近期最讓粉絲心碎的，應該要屬樂天啦啦隊員林襄，與小她4歲的樂天桃猿球員馬傑森爆出姐弟戀，兩人上月被媒體手牽手約會，約會完更一同小心翼翼地走後門返回女方家過夜，被戲稱是「聞襄下馬」的組合，宅宅粉絲也一陣哀號。女方先前就曾透露對馬傑森的欣賞，事後林襄出席活動被問到此事，笑回「希望大家可以給我一些時間和空間」，等於默認戀情。

樂天桃猿21歲外野手邱丹，去年6月宣布將套牢交往1年多、大7歲的前樂天桃猿啦啦隊女孩李芳。雖然球團沒有明文下「禁愛令」，但在男方公開喜訊前，李芳才剛以「生涯規劃」為由退出啦啦隊，沒想到立刻傳出喜訊，邱丹則讚女方很有想法，他有許多事情都會與李芳討論，也不怕年紀太輕就踏入婚姻，「沒有什麼特別想法，就是感覺來了。」雖然2人尚未舉辦婚禮，但不時會在IG放恩愛照，感情相當好。本月初兩人也迎來愛的結晶，抱著剛出生的兒子一家三口相當幸福。

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