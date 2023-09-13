台北市公館商圈一家美式餐廳負責人，遭爆涉嫌多次偷拍、性騷擾店內女工讀生。根據該名女工讀生指控，鄭男將手機藏於廁所，並「蹲門口」偷窺員工如廁，甚至還將魔抓直接伸向女員工臀部，事後再陸續跳出3名女員工報案。轄區警方接獲報案並報請檢方偵辦，昨（12日）持拘票、搜索票逮人，鄭男於住處無反抗就逮，警方查扣犯案用手機一支，全案詢後依性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪偵辦，並建請檢方聲押。

據悉，該間美式漢堡店位處汀州路三段2樓，受害者原為餐廳工讀生，本月6日晚間6時許於店內上廁所時發現老闆蹲門口，正通過門縫偷窺她如廁。事後，她心有餘悸將向前同事詢問，一問又再知悉老闆早有性騷前科，甚至還偷藏手機偷拍，憤而報警處理。

警方獲報後抵達現場，經詢，負責人坦誠犯行並承認偷拍；待員警檢查其手機時，並無從中發現任何不雅照片。對此，受害者懷疑鄭男事先已將不雅照刪除，員警等人處理半小時，經告知雙方權益等事後離開現場。

受害者耿耿於懷，其母將她帶往新北永和警分局報案。據了解，她於派出所接受警詢時情緒激動，近3小時方才完成筆錄。

該名受害者同時提供警方與負責人在Line上的聊天紀錄作為證據使用，並向員警透露，本月6日晚間6時許於店內上廁所時突然發現老闆蹲在門口，並通過門縫偷窺她如廁。她後來詢問前同事，知悉老闆早有性騷前科。

案情曝光後，警方陸續接獲4名被害者報案，由於本案涉未成年少女，已報請檢察官指揮偵辦，確認犯嫌鄭男（30歲）身分。警方昨（13日）早上9時許持拘票、搜索票至北市大安某住處將其逮捕歸案，並從餐廳查扣犯案用手機一支，全案警詢後依性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪移送法辦，並建請檢方聲押。

據了解，鄭男（30歲）並無前科，經營該間美式漢堡餐廳約三年時間。警詢時，他坦承偷拍，但警方查看手機相簿沒發現不雅照，疑似提前遭刪除，將請市刑大科偵隊還原資料。

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