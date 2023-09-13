今天各地晴到多雲，僅南部及山區午後有局部短暫雷陣雨，早晚偏涼，今晨最低溫在花蓮19.6度，白天各地仍有35度高溫，日夜溫差達15度。氣象專家指出，台灣東南東方海面有一熱帶擾動，周五至下周一（15至18日）水氣增多，午後雷雨擴大至部份平地。另外下周三之後不排除有入秋首波東北季風南下，應持續觀察。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今明兩天台灣附近水氣少，各地大多晴朗，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨；白天熱、早晚微涼，日夜溫差大。今各地氣溫：北部22至35度、中部22至34度、南部22至34度、東部20至34度。

吳德榮表示，台灣東南東方海面有一熱帶擾動，日本氣象廳分析為「熱帶低壓」，因發展條件不佳，中央氣象局分析為一般低壓。

周五至下周一受低壓影響，台灣附近水氣增多，大氣不穩定，午後局部陣雨或雷雨範圍逐漸擴大至部分平地，局部大雷雨機率也提高。下周二（19日）水氣減少，各地大多晴朗，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下周後半（20日之後）可能會有微弱鋒面掠過台灣附近，後續不排除有入秋第一波東北季風要南下，不過目前預報的強弱變化仍大，時間點也要再觀察。