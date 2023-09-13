日本軟銀（SoftBank）啟動旗下安謀首次公開發行（IPO）計畫，規畫於美國那斯達克指數掛牌上市。外媒日前報導指稱，包括蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）及超微（AMD）等安謀客戶已同意投資入股，外傳台積電也在邀約投資名單內。

台積電董事長劉德音6日受訪時透露，對於是否入股投資安謀將在1、2周內決定。他表示，安謀是台積電生態系統、技術及客戶生態系統的重要部分，無論發生什麼事，台積電都希望安謀能成功且健康發展，這是最重要的底線，希望安謀能變得更強大。

截至2023年3月的會計年度，安謀營收為26.97億美元、年減0.89％，營業利益6.71億美元、年增6％，毛利率96.04％、營益率25.05％，優於2022年會計年度的95.15％、23.42％。不過，稅後淨利5.24億美元、年減4.55％，每股盈餘（EPS）0.51美元。

台積電此次臨時董事會核准在不超過1億美元額度內，認購安謀控股（Arm Holdings）普通股股份，認購價格將依該公司首次公開發行最終價格而定。台積電說明，入股投資安謀主要基於策略目的，讓公司在未來與重要供應商、合作夥伴的合作中處於有利地位。

此外，台積電臨時董事會亦核准在不超過4.328億美元額度內，自英特爾（Intel）取得艾美斯電子束科技（IMS Nanofabrication Global）10％股權。英特爾指出，台積電以約43億美元估值投資入股IMS，交易案預計第四季完成。

IMS是開發先進極紫外光（EUV）所需的多重電子束光罩寫入機領導廠商，英特爾於2009年投資入股IMS，並於2015年完全收購。英特爾6月已將IMS約20％股權出售給私募股權公司貝恩資本（Bain Capital），交易預計第三季完成，估值亦為約43億美元。

台積電對此表示，公司自2012年以來便與IMS合作開發支援先進製程技術的多重電子束光罩寫入設備，此項投資案，將延續台積電與IMS間的長期合作夥伴關係，加速創新並實現更深入的跨產業合作。