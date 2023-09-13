金管會統計，7月32家信用卡發卡機構的總流通卡數約6047萬張，月增1.02％、年增達11.63％，總有效卡數約3827萬張，月增0.6％、年增達11.35％。循環信用額度約1055億元，月增1.15％、年增5.08％，簽帳金額約3276億元，月減達37.97％、年減達19.69％。

7月刷卡金額顯著下滑，主因過去3年綜所稅繳納期限因疫情延長至6月底，今年恢復至5月底截止，使6月刷卡金額衝上5281億元新高，墊高比較基期。銀行局副局長林志吉指出，7月刷卡金額仍為不低水準，包括交通、休閒、百貨及餐飲消費等均因旅遊旺季而增加

電支業務的儲值卡方面，截至7月底總流通卡數約1.69億張，月增0.82％、年增9.5％。消費總卡數1330萬張，月增1.84％、年增達14.66％，消費總金額64.3億元，月減0.4億元或0.62％、年增4.7億元或7.89％。

電支帳戶至7月底總使用人數約2528萬人，月增1.73％、年增達42.1％。代收實質交易金額143.1億元，月增達13.21％、年增達55.71％。辦理國內外小額匯款金額127.5億元，月增4.17％、年增達19.05％，收受儲值款項金額256.7億元，月增6.82％、年增達15.32％。