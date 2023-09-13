「歐弟」歐漢聲2021年宣布與大陸妻子鄭雲燦離婚，結束長達7年婚姻，雖然無緣當夫妻，兩人仍舊維持好友關係，而今年為了女兒將工作重心移回台的他，日前被直擊與朋友小酌後，醉到抓住路邊柱子環抱。

根據《鏡週刊》報導，歐弟本月1日與朋友小酌走出店家後，突然站不穩抓住路邊柱子環抱，一旁的男性友人拿起手機拍，而其中一名短髮女性友人則上前關心，並示意他回到店門口休息，但當他要走到門口時，卻險些撞上騎腳踏車的騎士，最後同行男性友人看不下去，幫他叫多元計程車送歐弟回家。

事實上，歐弟前妻鄭雲燦原是歐弟的粉絲，兩人交往4年後結婚，2015年更飛到捷克布拉格皇宮補辦婚禮，婚後育有兩個女兒，不過兩人卻在2021年宣布離婚，而歐弟曾發聲表示：「經過了6年多的磨合和溝通，很遺憾兩人還是沒辦法找到更好的相處之道」強調與鄭雲燦好聚好散。

然而，離婚後的歐弟，鮮少出現在台灣的節目中，將事業重心轉往大陸，還曾看到他在電商平台上直播帶貨，但卻遭吐槽人氣不如與當年在節目《天天向上》時，如今他為了女兒將工作重心移回台灣。

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